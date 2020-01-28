Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал переход Николая Комличенко из чешской «Млада Болеслав» в московское «Динамо».
«Ожидал, что Комличенко переберется в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал.
Думаю, переезд в «Динамо» – хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера», – сказал чех.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
- «Динамо» в РПЛ идет восьмым.
Источник: «Известия»