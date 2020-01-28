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  • Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»

Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»

28 января 2020, 10:51
4

Экс-полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал переход Николая Комличенко из чешской «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

«Ожидал, что Комличенко переберется в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал.

Думаю, переезд в «Динамо» – хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера», – сказал чех.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Млада Болеслав Ярошик Иржи Комличенко Николай
Комментарии (4)
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Борис23
1580198521
Интересный трансфер, надеюсь у парня всё получится в Динамо
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FanatSerj
1580200574
удачи и главное без травм.
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life85
1580207925
Чтобы доказать свою состоятельность,нужно было перебираться в нормальный чемпионат , вот тогда было бы видно какой он футболист !!!
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Давид59
1580209311
Доказывать состоятельность не обязательно в России. В Бельгии и Польше, например, нет ни одного "сборника" во внутреннем чемпионате. Тут скорее в деньгах дело
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