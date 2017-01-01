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    Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»

    Экс-полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал переход Николая Комличенко из чешской «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

    «Ожидал, что Комличенко переберется в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал.

    Думаю, переезд в «Динамо» – хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера», – сказал чех.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6534

      FanatSerj 1 час назад

      удачи и главное без травм.

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      Рейтинг: +155

      Борис23 2 часа назад

      Интересный трансфер, надеюсь у парня всё получится в Динамо

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