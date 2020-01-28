Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал переход Николая Комличенко из чешской «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

«Ожидал, что Комличенко переберется в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал.

Думаю, переезд в «Динамо» – хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера», – сказал чех.