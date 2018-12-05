«Реальное время»: Игорь Коновалов и Сорокин могут перейти из «Рубина» в «Спартак»

«Спартак» нацелился на приобретение двух футболистов «Рубина». Речь идет о полузащитнике Игоре Коновалове и защитнике Егоре Сорокине, информирует «Реальное время».

Чтобы заполучить первого, нужно выиграть борьбу у «Зенита»: сине-бело-голубые также претендуют на хавбека. Сорокин, в свою очередь, имеет в активе вызов в сборную России.

Рыночная цена Коновалова – 1,6 миллиона евро, Сорокина – 1,8 миллиона.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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