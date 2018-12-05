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    • «Реальное время»: Игорь Коновалов и Сорокин могут перейти из «Рубина» в «Спартак»

    «Реальное время»: Игорь Коновалов и Сорокин могут перейти из «Рубина» в «Спартак»

    «Спартак» нацелился на приобретение двух футболистов «Рубина». Речь идет о полузащитнике Игоре Коновалове и защитнике Егоре Сорокине, информирует «Реальное время».

    Чтобы заполучить первого, нужно выиграть борьбу у «Зенита»: сине-бело-голубые также претендуют на хавбека. Сорокин, в свою очередь, имеет в активе вызов в сборную России.

    Рыночная цена Коновалова – 1,6 миллиона евро, Сорокина – 1,8 миллиона.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Реальное время»

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    05.12.2018 10:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 29 декабря 2018, 23:01

      Сорокин если пойдет в Спартак,то только на замену Кутепову,много ошибок делает на ровном месте.И то,пойдет,раздумав все условия,стоит ли идти или нет

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 29 декабря 2018, 22:58

      Да,Рубину нелегко сейчас с финансами,кого-то надо продавать,чтобы поднять бабла

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 декабря 2018, 06:27

      Курбан опять разбазаривает игроков...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 16:27

      На этих игроков желающие есть не только в Москве, но и в Питере также. А у Курбана с питерскими давние удачные сделки по игрокам ... )))

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 13:15

      Вот только Зенит об этом не знает ! Полетели -- утки , утки ...

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 декабря 2018, 12:23

      На их месте я бы сначала хорошо подумал. Понятно когда игрок переходит в Спартак из Чертанова это вроде как новый уровень но уходить от Бекиевича, от туда где ты постоянно играешь. Не резон.

      5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 декабря 2018, 11:36

      у Бердыева появляется шанс провернуть продажу "с нагрузкой Камболова" и поправить финансовое положение...набрать новых игроков( возможно прямо из дубля) и НАЧАТЬ-ТАКИ СОЗДАВАТЬ СВОЮ КОМАНДУ, МОЛОДЫХ, ДЕРЗКИХ, НЕ БОЯЩИХСЯ ВЫИГРЫВАТЬ....
      Пример ЦСКА не может не вдохновлять...
      а с этим составом "ничейщиков- поперечников" игры не создать...
      может даже это последний шанс Бердыева...

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 5 декабря 2018, 11:19

      Не стоит .

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал 5 декабря 2018, 11:19

      Что ещё, кто придумает? Какие переходы? Дерьморесурс, дерьмоновости

      1
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 11:06

      Ага жирнейшая утка, Сорокин только не давно подписал долгосрочный контракт с Рубином и вообще парень не выглядит таковым чтобы куда рваться из клуба..
      Он играет в основе, у одного из лучший метров тренерского цеха КББ, начал вызываться в сборную, итог карьера идет вверх. Зачем ему ставить на ней крест, и переходить в спартак или зенит? чтобы сидеть на лавке!
      Ему надо поиграть года 2 в рубине а потом в европу ехать!

      5
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов > СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 11:07

      по Игорю тоже самое могу сказать зачем ему переходить в спартак который когда то его просто выкинул как поршивую овцу?

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