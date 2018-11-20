Nevasport: «Зенит» планирует обменять Оздоева на хавбека «Рубина» Коновалова

Ранее «Бомбардир» писал, что «Зенит» планирует расстаться с полузащитником Магомедом Оздоевым. Тренерский штаб не рассчитывает на хавбека.

По информации Nevasport, футболист может вернуться в «Рубин», откуда и перешел в стан сине-бело-голубых. В обмен в Санкт-Петербург отправится полузащитник волжан Игорь Коновалов.

В текущем сезоне РПЛ Оздоев провел два матча.