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    Nevasport: «Зенит» планирует обменять Оздоева на хавбека «Рубина» Коновалова

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Зенит» планирует расстаться с полузащитником Магомедом Оздоевым. Тренерский штаб не рассчитывает на хавбека.

    По информации Nevasport, футболист может вернуться в «Рубин», откуда и перешел в стан сине-бело-голубых. В обмен в Санкт-Петербург отправится полузащитник волжан Игорь Коновалов.

    В текущем сезоне РПЛ Оздоев провел два матча.

    Источник: Nevasport

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    20.11.2018 20:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 ноября 2018, 07:31

      Оздоева сплавляли в нагрузку к Набиуллину,как в советских продуктовых наборах к банке сгущёнки клали кабачковую икру.. А теперь Зеня собрался кабачковую икру поменять на сайру в масле)))
      Вот наглецы!!!

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 ноября 2018, 09:43

      Такое бревно и так еле сплавили в Зенит, кто его щас обратно возьмет, очередная утка , наверно от агентов. Бердыев если возьмёт кого, то скорее очередное молодое дарование.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 10:58

      Даже если удастся обменять ,в основной состав Зенита Коновалов вряд ли попадет.

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 21 ноября 2018, 00:58

      кому нужен Оздоев, пусть к Канунникову едет заканчивать

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 21 ноября 2018, 00:54

      А х*й вам маслом случайно не натереть, своего оздоева себе оставьте, а за коновалова 20 млн чистыми нам предоставьте!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 21 ноября 2018, 00:37

      верните Нобоа !!!

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 20 ноября 2018, 22:27

      Я бы в Рубин его обратно не взял

      2
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 22:20

      Набоа,Ероха вписались.....и это заслуга топ-клуба,отбракованый материал приходится пристраивать.....надо побывать в системе спорта,чтобы соплями не умываться...

      -1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 20 ноября 2018, 22:09

      Жалко только молодых парней. А могли быть хорошими футболистами. Сколько уже сгинуло, переходя в зенит.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 ноября 2018, 20:54

      Одного обсосали и выплюнули, теперь свеженького захотели. На долго ли? Бердыев так готовит игроков, что они хорошо играют только при нем. Уйдут, а затем, поскитавшись на стороне ничего не добившись, опять возвращаются под его крыло.

      3
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Т34 22 ноября 2018, 09:59

      В целом Вы правы, но есть такие индивидумы, что даже у Бердыева не могут заиграть-Кануников, Оздоев, и зачем сейчас нужен нам Оздоев, даже в команде где замен , усиления совсем нет, он не нужен.если только Зенит всё оплатит... Посмотрим кого получится в аренду зимой пригласить, на покупки, реальное усиление и не надеюсь, почему то

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