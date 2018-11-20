«Газета.Ru»: Семак не видит Оздоева в составе. «Зенит» готов расстаться с игроком зимой

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, с большой долей вероятности, покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в петербургском клубе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не видит для 26-летнего футболиста места в основном составе. Петербуржцы намерены отдать хавбека в аренду или продать его. Предметный интерес к Оздоеву проявляют турецкие, бельгийские и голландские клубы, готовые арендовать игрока до конца сезона.

В этой кампании Оздоев сыграл в семи матчах за «Зенит» во всех турнирах, проведя на поле всего 206 минут (176 из них – в кубке России).