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    «Газета.Ru»: Семак не видит Оздоева в составе. «Зенит» готов расстаться с игроком зимой

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, с большой долей вероятности, покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в петербургском клубе.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не видит для 26-летнего футболиста места в основном составе. Петербуржцы намерены отдать хавбека в аренду или продать его. Предметный интерес к Оздоеву проявляют турецкие, бельгийские и голландские клубы, готовые арендовать игрока до конца сезона.

    В этой кампании Оздоев сыграл в семи матчах за «Зенит» во всех турнирах, проведя на поле всего 206 минут (176 из них – в кубке России).

    Источник: «Газета.Ru»

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    20.11.2018 15:52
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    Комментарии40
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 22:41

      И правильно,заиграет в другом клубе.....

      0
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 20 ноября 2018, 22:03

      А я не вижу, куда смотрит Счётная палата РФ! Сливатся ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги в унитаз! Миллера под суд!

      1
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      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > Павелий 20 ноября 2018, 22:44

      Ржака))))деньги Государя в унитаз.....ловите срочно Миллера....малахольный вы наш

      -1
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      Рейтинг: +11484

      alp 20 ноября 2018, 21:36

      Еще бы Эрнани и Заболотного куда нибудь...

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 20 ноября 2018, 20:34

      он же крутой гол забил

      0
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 20 ноября 2018, 19:59

      Да его никто не видит в составе Зенита.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 ноября 2018, 19:26

      ну наконец то ещё эрнани впридачу отдать

      3
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 20 ноября 2018, 18:55

      Чистка должна быть конкретная..... На данный момент это просто ужас....

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 ноября 2018, 18:45

      Сразу было ясно,что Оздоев на лавку Зенита переходит,а не в основу.Как Новосельцев и т.д.

      2
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      Рейтинг: -5

      Govy > Artemka69 20 ноября 2018, 22:46

      Если и тд не тянет в Зените,пристроим попроще.....это СПОРТ,а не богодельня)

      0
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      Рейтинг: +13

      ragnik 20 ноября 2018, 18:23

      Помимо Оздоева в Зените больше половины команды надо убирать...

      2
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      Рейтинг: +5930

      Павелий > ragnik 21 ноября 2018, 00:48

      Верно. Поэтому проще команду просто отправить в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 ноября 2018, 18:09

      Типичный паспорт для команд борьбы за выживание, ну ни как игрок Зенита..как бы они нам его пропихнули..

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