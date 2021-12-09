ЭСК РФС – об удалении Соболева: «Он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта. Здоровье соперника было под угрозой»

Экспертно-судейская комиссия РФС объяснила свой отказ отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче с «Ахматом» (2:1).

Форвард был удален на 33-й минуте за грубый фол на полузащитнике Игоре Коновалове .

. Из-за этого он пропустил игру против «Сочи».

«Судья правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение.

Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника», – говорится в заключении.