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    ЭСК РФС – об удалении Соболева: «Он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта. Здоровье соперника было под угрозой»

    Экспертно-судейская комиссия РФС объяснила свой отказ отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче с «Ахматом» (2:1).

    • Форвард был удален на 33-й минуте за грубый фол на полузащитнике Игоре Коновалове.
    • Из-за этого он пропустил игру против «Сочи».

    «Судья правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение.

    Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника», – говорится в заключении.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -107

      Спатрач -100% 7 минут назад

      А что они пи......ры ещё могут сказать.Чмошники одни там сидят.

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      Рейтинг: +11804

      NewLife 17 минут назад

      Правы эксперды ЭСК , ведь правила четко предписывают после удара по мячу не опускать ногу, а оставлять ее в верхнем положении и вести силовое единоборство прыгая на одной ноге. Именно так у ЭСК прыгает одна извилина, когда они принимают такие решения.

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      Рейтинг: +55006

      portero 26 минут назад

      Тут инстинкт работает, зачем падать некомфортно, или ногу мог себе подвернуть...

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