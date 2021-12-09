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  • ЭСК РФС – об удалении Соболева: «Он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта. Здоровье соперника было под угрозой»

ЭСК РФС – об удалении Соболева: «Он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта. Здоровье соперника было под угрозой»

9 декабря 2021, 20:16
4

Экспертно-судейская комиссия РФС объяснила свой отказ отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче с «Ахматом» (2:1).

  • Форвард был удален на 33-й минуте за грубый фол на полузащитнике Игоре Коновалове.
  • Из-за этого он пропустил игру против «Сочи».

«Судья правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение.

Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника», – говорится в заключении.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Коновалов Игорь Соболев Александр
Комментарии (4)
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portero
1639070547
Тут инстинкт работает, зачем падать некомфортно, или ногу мог себе подвернуть...
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NewLife
1639071107
Правы эксперды ЭСК , ведь правила четко предписывают после удара по мячу не опускать ногу, а оставлять ее в верхнем положении и вести силовое единоборство прыгая на одной ноге. Именно так у ЭСК прыгает одна извилина, когда они принимают такие решения.
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Марк Аврелий!
1639073489
Если бы отменяли карточку игроку Зенита или Сочи, то написали бы...что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не МОГ предпринять ничего, чтобы избежать контакта,...
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serglider
1639081924
Члены ЭСК слабо знают физику, в частности инерцию! После того как любое тело в движении, набирает скорость, его невозможно одномоментно остановить! Оно все равно продолжит движение, пока окончательно не остановится! Что конкретно должен был предпринять Соболь, что бы нога после соприкосновения с мячом, остановилась и не продолжала свое движение дальше? С таким же успехом можно предъявлять претензии автомобилистам, которые столкнулись с другим автомобилем, например, на встречке))) Типа нажал на тормоз, рванул за ручник, ну и до кучи открыл дверь и стал тормозить ногой, упираясь ею в шоссе)))
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