ЭСК РФС – об удалении Соболева: «Он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта. Здоровье соперника было под угрозой»

А что они пи......ры ещё могут сказать.Чмошники одни там сидят.
Экспертно-судейская комиссия РФС объяснила свой отказ отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче с «Ахматом» (2:1).
- Форвард был удален на 33-й минуте за грубый фол на полузащитнике Игоре Коновалове.
- Из-за этого он пропустил игру против «Сочи».
«Судья правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры.
Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение.
Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника», – говорится в заключении.