КДК не стал отменять красную Соболева в матче с «Ахматом». Он не сыграет с «Сочи»

КДК РФС не стал отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче с «Ахматом» (2:1).

Напомним, форвард московского клуба был удален на 33-й минуте за грубый фол на полузащитнике Игоре Коновалове.

По информации «РБ-Спорт», комитет также не вынес нападающему более строгого наказания. Таким образом, Соболев пропустит только одну игру – с «Сочи» в 18-м туре.

Соболев помимо удаления сделал голевой пас.

«Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»