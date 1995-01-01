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    КДК не стал отменять красную Соболева в матче с «Ахматом». Он не сыграет с «Сочи»

    КДК РФС не стал отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче с «Ахматом» (2:1).

    Напомним, форвард московского клуба был удален на 33-й минуте за грубый фол на полузащитнике Игоре Коновалове.

    По информации «РБ-Спорт», комитет также не вынес нападающему более строгого наказания. Таким образом, Соболев пропустит только одну игру – с «Сочи» в 18-м туре.

    • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
    • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

    Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +724

      Лфшт 3 минуты назад

      Ну да отменить "выдуманную КК" это же отбить грязью себя же.

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      Рейтинг: +2793

      Klaido 5 минут назад

      никто и не сомневался, что бомж-КДК не отменит - они же не будут своему-фарм-клубу пакостить

      1
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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. 5 минут назад

      Не для этого Мешков её показывал , чтобы отменили.
      Практически стоя на месте , опуская ногу по инерции после удара по мячу, при всём желании Соболев не мого нанести травму. КК тут неуместна !!!
      Когда Архипов со всей дуре врезал по голени( мяча и рядом не было ) Джикии на 2-ой минуте , то бдительный судья даже ЖК не предъявил.
      Разве можно "фол" Соболева сравнить с ПРЕСТУПЛЕНИЕМ Кротова или фолом Краковяка ? Люди всей массой своего тела летели в ноги !!!
      Вот такое правосудие в РПЛ.
      Ох, бл..дь чуть не забыл Зенит и Сочи кровные братья, теперь понятно.

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