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  • Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

4 декабря 2021, 20:20
20

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) оценил свое удаление на 33-й минуте. Судья показал прямую красную карточку после видеопросмотра.

«Всe очень просто – я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было еe деть, когда я отдаю пас?

Помню, все кричали, что Ильзата Ахметова в дерби удалили не за что. Там был другой момент – я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас – мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с «Сочи».

Эмоциональная реакция? Кинул перчатки – жарко было», – сказал Соболев.

  • «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
  • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
  • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Сочи Соболев Александр
Комментарии (20)
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oyabun
1638638949
Кстати ЭСК позднее эту красную Ахметову отменил. Посмотрим насколько объективно сработают сейчас.
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Guinnesss
1638639415
Размечтался буратино
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Anton1969
1638641827
Соболеву реально некуда было девать ногу!!! Так что, если и тянуло на карточку, то еле-еле на жёлтую!!!
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R_a_i_n
1638641929
Конечно не отменят. Мы же не бомж-клуб.
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Иван Петров 1986
1638643731
Не отменят - он же не из синита.
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derrik2000
1638644270
Посмотрим, насколько объективно разберёт этот эпизод с красной карточкой Соболеву ЭСК РФС. Много карточек, красных карточек, комиссия уже в этом сезоне отменила. Тоже смотрел эпизод с Соболевым, за который ему мешков дал "красную". Может, конечно, я предвзят, но там всё было уже по инерции, когда Саша физически не мог убрать свою ногу. Там даже не доли секунды, а МИГ.
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akku
1638650240
Интересный футбол, прежде чем отдать пас нужно быть внимательным и не дай Бог кто-нибудь прыгнет на твою ногу, Красная карта по Мешкову.
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Vitaga
1638656224
в монголии есть обычай - если рождается сын - отец сажает дерево. если сын - оказывается дураком - отец дерево срубает. вы были в монголии? - там сплошная пустыня
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maygli
1638734851
Игровой эпизод, карточки нет.
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