Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) оценил свое удаление на 33-й минуте. Судья показал прямую красную карточку после видеопросмотра.

«Всe очень просто – я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было еe деть, когда я отдаю пас?

Помню, все кричали, что Ильзата Ахметова в дерби удалили не за что. Там был другой момент – я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас – мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с «Сочи».

Эмоциональная реакция? Кинул перчатки – жарко было», – сказал Соболев.