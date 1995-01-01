Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

Посмотрим, насколько объективно разберёт этот эпизод с красной карточкой Соболеву ЭСК РФС.
Много карточек, красных карточек, комиссия уже в этом сезоне отменила.
Тоже смотрел эпизод с Соболевым, за который ему мешков дал "красную".
Может, конечно, я предвзят, но там всё было уже по инерции, когда Саша физически не мог убрать свою ногу.
Там даже не доли секунды, а МИГ.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) оценил свое удаление на 33-й минуте. Судья показал прямую красную карточку после видеопросмотра.
«Всe очень просто – я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было еe деть, когда я отдаю пас?
Помню, все кричали, что Ильзата Ахметова в дерби удалили не за что. Там был другой момент – я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас – мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с «Сочи».
Эмоциональная реакция? Кинул перчатки – жарко было», – сказал Соболев.
- «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
- Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
- «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.