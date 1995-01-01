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    Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) оценил свое удаление на 33-й минуте. Судья показал прямую красную карточку после видеопросмотра.

    «Всe очень просто – я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было еe деть, когда я отдаю пас?

    Помню, все кричали, что Ильзата Ахметова в дерби удалили не за что. Там был другой момент – я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас – мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с «Сочи».

    Эмоциональная реакция? Кинул перчатки – жарко было», – сказал Соболев.

    • «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
    • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
    • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +17879

      derrik2000 27 минут назад

      Посмотрим, насколько объективно разберёт этот эпизод с красной карточкой Соболеву ЭСК РФС.
      Много карточек, красных карточек, комиссия уже в этом сезоне отменила.
      Тоже смотрел эпизод с Соболевым, за который ему мешков дал "красную".
      Может, конечно, я предвзят, но там всё было уже по инерции, когда Саша физически не мог убрать свою ногу.
      Там даже не доли секунды, а МИГ.

      1
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      Рейтинг: +3059

      Иван Петров 1986 36 минут назад

      Не отменят - он же не из синита.

      0
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      Рейтинг: +4095

      R_a_i_n 1 час назад

      Конечно не отменят. Мы же не бомж-клуб.

      2
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      Рейтинг: +16183

      Anton01011969 1 час назад

      Соболеву реально некуда было девать ногу!!! Так что, если и тянуло на карточку, то еле-еле на жёлтую!!!

      2
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      Рейтинг: +264

      Guinnesss 1 час назад

      Размечтался буратино

      0
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      Рейтинг: +2655

      Klaido > Guinnesss 1 час назад

      да, мы не вы - мы не вонючие бомжи, потому надеяться на справедливость глупо, притом, что следующий матч с фармом бомжарни

      1
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      Рейтинг: +30788

      oyabun 1 час назад

      Кстати ЭСК позднее эту красную Ахметову отменил. Посмотрим насколько объективно сработают сейчас.

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