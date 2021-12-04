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«Спартак»: «Конечно, обратимся по матчу с «Ахматом» в ЭСК»

4 декабря 2021, 19:45
23

«Спартак» недоволен судейством матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба москвичей.

«Мы, конечно, будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС», – сказали в клубе.

  • На 33-й минуте главный судья Виталий Мешков удалил спартаковца Александра Соболева.
  • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
  • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (23)
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Иван Петров 1986
1638637024
Да бестолку эти все обращения.
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oyabun
1638637700
Причем дисквалифицировать надо не только Мешкова, но и ВАР. Сначала запросили красную для Соболева, а потом, при аналогичном нарушении Архипова, скромно промолчали.
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житель СПб
1638637926
Согласен. что удалять было ни к чему. Не было умысла. Желтая.
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Кузьмич на трибуне
1638637981
Соболев играет в мяч , выбивает чисто мяч. Соперник идет с поднятой ногой, что делать Соболеву??? Идиотское решение судейства. Соболев мог ударить чуть ниже, тогда прямая нога в голень Соболеву и возможно тяжёлая травма. Я не понимаю такого судейства. Ладно бы в динамике, показалось. Но на повторах было видно, что Соболев попал в подставленную ногу, после того как играл в мяч.
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derrik2000
1638638195
Дело Михаила Вилкова живёт и побеждает!
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Semargl18
1638638275
а где тут красная? как там успеть убрать ногу?
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lordmrv
1638639656
Смотрю матч, момент с Соболевым и удаление, от меня жесткий мат. Прибегает жена, думала я кастрюлю на ногу уронил. Смотрит повтор момента, ее мнение - а куда он должен ногу деть после выбивания мяча. У меня вопрос - кого ставить на вар - этих у.е.б.к.о.в или мою жену?
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NewLife
1638640605
Cоболя реабилитировать !!
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Masteralex
1638641077
Ахметова за такое же тоже удаляли, думаю отмены красной не будет
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ivany4
1638643330
У Соболева сложная ситуация. После удара, нога прямая, но сначала по мячу, потом по ноге. Когда так нарушали правила против Зобнина, Мозеса, Литвинова - даже горчичников не было. Если подавать протест, то с конкретными примерами на игроках Спартака. А основной упор, полагаю, надо сделать на горчичники - Селихову, Витории, Айртону. Сравнив например, нарушение Витории и Ракицкого, года он судью послал при людно. Как говориться, все познается в сравнении!))
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