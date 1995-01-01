«Спартак»: «Конечно, обратимся по матчу с «Ахматом» в ЭСК»

Соболев играет в мяч , выбивает чисто мяч. Соперник идет с поднятой ногой, что делать Соболеву??? Идиотское решение судейства. Соболев мог ударить чуть ниже, тогда прямая нога в голень Соболеву и возможно тяжёлая травма. Я не понимаю такого судейства. Ладно бы в динамике, показалось. Но на повторах было видно, что Соболев попал в подставленную ногу, после того как играл в мяч.
«Спартак» недоволен судейством матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба москвичей.
«Мы, конечно, будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС», – сказали в клубе.
- На 33-й минуте главный судья Виталий Мешков удалил спартаковца Александра Соболева.
- Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
- «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.
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