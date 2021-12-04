«Спартак»: «Конечно, обратимся по матчу с «Ахматом» в ЭСК»

«Спартак» недоволен судейством матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба москвичей.

«Мы, конечно, будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС», – сказали в клубе.

На 33-й минуте главный судья Виталий Мешков удалил спартаковца Александра Соболева .

удалил спартаковца . Соболев помимо удаления сделал голевой пас.

«Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!