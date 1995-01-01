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    «Спартак»: «Конечно, обратимся по матчу с «Ахматом» в ЭСК»

    «Спартак» недоволен судейством матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба москвичей.

    «Мы, конечно, будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС», – сказали в клубе.

    • На 33-й минуте главный судья Виталий Мешков удалил спартаковца Александра Соболева.
    • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
    • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3371

      Кузьмич на трибуне 3 минуты назад

      Соболев играет в мяч , выбивает чисто мяч. Соперник идет с поднятой ногой, что делать Соболеву??? Идиотское решение судейства. Соболев мог ударить чуть ниже, тогда прямая нога в голень Соболеву и возможно тяжёлая травма. Я не понимаю такого судейства. Ладно бы в динамике, показалось. Но на повторах было видно, что Соболев попал в подставленную ногу, после того как играл в мяч.

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      Рейтинг: +12855

      житель СПб 4 минуты назад

      Согласен. что удалять было ни к чему. Не было умысла. Желтая.

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      Рейтинг: +30771

      oyabun 7 минут назад

      Причем дисквалифицировать надо не только Мешкова, но и ВАР. Сначала запросили красную для Соболева, а потом, при аналогичном нарушении Архипова, скромно промолчали.

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      Рейтинг: +3371

      Кузьмич на трибуне > oyabun 1 минуту назад

      Согласен. Грубейшая судейская ошибка после просмотра . Мешкову и ВАР 2-.

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      Рейтинг: +3058

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Да бестолку эти все обращения.

      2
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      Рейтинг: +48

      Азбука 20 минут назад

      Соболева простить, судью расстрелять. Коновалова дисквалифицировать, чтоб не мешался на пути.

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