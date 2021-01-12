«Арсенал» арендовал полузащитника «Рубина» Коновалова до конца сезона

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в «Арсенале».

24-летний футболист будет выступать за тульский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21.

В текущем сезоне Коновалов провел семь матчей за «Рубин».

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.