Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    «Арсенал» арендовал полузащитника «Рубина» Коновалова до конца сезона

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в «Арсенале».

    24-летний футболист будет выступать за тульский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21.

    • В текущем сезоне Коновалов провел семь матчей за «Рубин».
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru