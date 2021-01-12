«Арсенал» арендовал полузащитника «Рубина» Коновалова до конца сезона

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в «Арсенале».
24-летний футболист будет выступать за тульский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21.
- В текущем сезоне Коновалов провел семь матчей за «Рубин».
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Игорь, Добро пожаловать в «Арсенал»!В первый день сборов мы подписали арендное соглашение с полузащитником Игорем Коноваловым, оно рассчитано до окончания сезона-2020/21 pic.twitter.com/EdIWvXmT3D— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 12, 2021