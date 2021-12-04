«Ахмат» показал травмированную после фола Соболева ногу Коновалова

Сам расковырял)
Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака». Против него в первом тайме сфолил нападающий Александр Соболев, за что был наказан красной карточкой.
«Коновалов получил повреждение в моменте фола Соболева и не смог продолжить игру. Его заменили в перерыве», – написал «Ахмат».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
- Коновалов принадлежит «Рубину».
Коновалов получил повреждение в моменте фола Соболева и не смог продолжить игру. Его заменили в перерыве. pic.twitter.com/pfB1TO4fuB— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 4, 2021
Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021