Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Ахмат» показал травмированную после фола Соболева ногу Коновалова

    Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака». Против него в первом тайме сфолил нападающий Александр Соболев, за что был наказан красной карточкой.

    «Коновалов получил повреждение в моменте фола Соболева и не смог продолжить игру. Его заменили в перерыве», – написал «Ахмат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1095

      moskowcity-petrv 6 минут назад

      Сам расковырял)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10028

      knikos > moskowcity-petrv 4 минуты назад

      Надеюсь обратка , карма тебе лично скоро прилетит . Что-нибудь сам себе "расковыряешь" ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1095

      moskowcity-petrv > knikos 1 минуту назад

      Приземлённые надежды у вас)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      fhnv 11 минут назад

      Я хоть и не болею за спартак! Но реально .....Хорош уже засуживать команду постоянно !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Азбука 23 минуты назад


      Вторая нога жеж осталась не коцаной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      zlopixatel 34 минуты назад

      У меня от котёнка абиссинского больше ноги изодраны)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30771

      oyabun > zlopixatel 11 минут назад

      Срочно в гипс. По пояс!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      zlopixatel > oyabun 5 минут назад

      Только голова цела))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3058

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      А х.р истертый он не показал? Только не понятно гипс тут причем, или его перед показом прилепили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30771

      oyabun 40 минут назад

      Хотите обсудить? 1-я минута матча, Архипов со всей дури бьет по ноге Джикию, но не получает даже горчичника. На 49-й он же аналогично Соболеву играет сначала в мяч, затем его ПРЯМАЯ нога врезается в колено Игнатову. Всего лишь желтая. ВАР почему то ослеп, Мешков даже не подумал бежать смотреть экран, фальшиво изображая беспристрастность. Так что же Ахмат молчит по эти эпизодам?
      А по фото я лично вижу 2 царапины, после которых игрок еще пол матча играл. И вдруг - гипс. Театр апплодирует!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1039

      fhnv > oyabun 12 минут назад

      я аж засмеялся увидев ногу)))... Думал может,что серьёзное там. А Соболь вообще даже и не думал фалить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      qawzsexdr 45 минут назад

      Немножко потаптался по ноге, что ж теперь удалять. Это точно заговор судей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21913

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Соболев непредсказуем, его даже Карпин боится.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2642

      Klaido 1 час назад

      покажите еще аналогично, как абрек бил аналогично в голеностоп Игнатова

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru