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  • «Ахмат» показал травмированную после фола Соболева ногу Коновалова

«Ахмат» показал травмированную после фола Соболева ногу Коновалова

4 декабря 2021, 18:44
28

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака». Против него в первом тайме сфолил нападающий Александр Соболев, за что был наказан красной карточкой.

«Коновалов получил повреждение в моменте фола Соболева и не смог продолжить игру. Его заменили в перерыве», – написал «Ахмат».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Коновалов Игорь Соболев Александр
Комментарии (28)
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qawzsexdr
1638635356
Немножко потаптался по ноге, что ж теперь удалять. Это точно заговор судей
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oyabun
1638635650
Хотите обсудить? 1-я минута матча, Архипов со всей дури бьет по ноге Джикию, но не получает даже горчичника. На 49-й он же аналогично Соболеву играет сначала в мяч, затем его ПРЯМАЯ нога врезается в колено Игнатову. Всего лишь желтая. ВАР почему то ослеп, Мешков даже не подумал бежать смотреть экран, фальшиво изображая беспристрастность. Так что же Ахмат молчит по эти эпизодам? А по фото я лично вижу 2 царапины, после которых игрок еще пол матча играл. И вдруг - гипс. Театр апплодирует!
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zlopixatel
1638636062
У меня от котёнка абиссинского больше ноги изодраны)))
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fhnv
1638637395
Я хоть и не болею за спартак! Но реально .....Хорош уже засуживать команду постоянно !!!
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moskowcity-petrv
1638637719
Сам расковырял)
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R_a_i_n
1638642165
Кстати Ахмат играл грязновато.
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ySS
1638645974
Момент жесткий. Судья принял такое решение. Прецендент уже был. Вариантов у Соболева просто не было. Ногу поцарапали, заживет. Кости целы, а это, главное.
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alex1004
1638698874
Здесь я бы мог еще понять, если бы игрок Ахмата стоял неподвижно, а Соболев после удара по мячу попал ему по ноге, но ведь было активное движение игрока Ахмата в сторону шипов Соболева. Во время замаха Соболева, ноги игрока Ахмата в точке контакта не было. Возможно с точки зрения правил (тут важно знать современные трактовки правил) это и красная карточка, но с точки зрения логики это бред.
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Hektor 84
1638731336
Ну на красную фол не тянул. В эпизоде куда Соболеву было убирать ногу.
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Hektor 84
1638731580
Спартак изначально играл в меньшинстве! Лучший игрок матча Мешков. Продолжатель дела Вилкова!
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