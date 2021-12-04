«Ахмат» показал травмированную после фола Соболева ногу Коновалова

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака». Против него в первом тайме сфолил нападающий Александр Соболев, за что был наказан красной карточкой.

«Коновалов получил повреждение в моменте фола Соболева и не смог продолжить игру. Его заменили в перерыве», – написал «Ахмат».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

Соболев помимо удаления сделал голевой пас.

Коновалов принадлежит «Рубину».

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