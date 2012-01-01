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    Тедеев на дебютный матч в «Ростове» выставил Баштуша, Осипенко, Альмквиста; Семенов, Коновалов, Уткин сыграют у «Ахмата»

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом».

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Альмквист, Гигович, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелeхин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

    Запасные: Мелихов, Пуцко, Ибишев, Карапузов, Садулаев, Адуев, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Себай.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1048

      моэм 38 минут назад

      Который из Тедеевых ???...если Бахва , то у Ростова будут проблемы.

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