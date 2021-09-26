Тедеев на дебютный матч в «Ростове» выставил Баштуша, Осипенко, Альмквиста; Семенов, Коновалов, Уткин сыграют у «Ахмата»

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом».
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Альмквист, Гигович, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелeхин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Ибишев, Карапузов, Садулаев, Адуев, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Себай.
Матч начнется в 16:30 по Москве.
Источник: РПЛ