Коновалов избежал серьезной травмы после фола Соболева

«Ахмат» сообщил о состоянии здоровья полузащитника Игоря Коновалова.
Футболист получил травму ноги в результате столкновения с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.
«Коновалов избежал тяжелой травмы. У полузащитника ушиб и гематома голеностопного сустава. Он проходит процедуры и несколько дней будет тренироваться индивидуально.
Сможет ли футболист принять участие в матче с «Химками» – станет известно ближе к игре», – говорится в публикации клуба.
- За фол против Коновалова судья показал Соболеву прямую красную карточку.
- КДК РФС рассмотрит это удаление 9 декабря.
Источник: Официальный твиттер «Ахмата»