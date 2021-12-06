Коновалов избежал серьезной травмы после фола Соболева

«Ахмат» сообщил о состоянии здоровья полузащитника Игоря Коновалова.

Футболист получил травму ноги в результате столкновения с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Коновалов избежал тяжелой травмы. У полузащитника ушиб и гематома голеностопного сустава. Он проходит процедуры и несколько дней будет тренироваться индивидуально.

Сможет ли футболист принять участие в матче с «Химками» – станет известно ближе к игре», – говорится в публикации клуба.