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    Коновалов избежал серьезной травмы после фола Соболева

    «Ахмат» сообщил о состоянии здоровья полузащитника Игоря Коновалова.

    Футболист получил травму ноги в результате столкновения с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

    «Коновалов избежал тяжелой травмы. У полузащитника ушиб и гематома голеностопного сустава. Он проходит процедуры и несколько дней будет тренироваться индивидуально.

    Сможет ли футболист принять участие в матче с «Химками» – станет известно ближе к игре», – говорится в публикации клуба.

    • За фол против Коновалова судья показал Соболеву прямую красную карточку.
    • КДК РФС рассмотрит это удаление 9 декабря.

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    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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