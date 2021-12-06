КДК рассмотрит прямую красную карточку Соболева и не будет наказывать его за мат

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева на 33-й минуте матча с «Ахматом» (2:1).

«Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание, которое пройдeт 9 декабря.

Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в адрес кого-либо у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не стоит.

Плюс рассмотрим скандирование ненормативной лексики на матчах, перенесeнный вопрос матча ЦСКА с «Зенитом» и ряд нарушений санитарного регламента», – сказал Григорьянц.

«Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.

Соболев помимо удаления сделал голевой пас.

«Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»