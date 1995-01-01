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    КДК рассмотрит прямую красную карточку Соболева и не будет наказывать его за мат

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева на 33-й минуте матча с «Ахматом» (2:1).

    «Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание, которое пройдeт 9 декабря.

    Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в адрес кого-либо у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не стоит.

    Плюс рассмотрим скандирование ненормативной лексики на матчах, перенесeнный вопрос матча ЦСКА с «Зенитом» и ряд нарушений санитарного регламента», – сказал Григорьянц.

    • «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
    • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
    • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

    Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17933

      derrik2000 4 минуты назад

      Думаю, что КК отменят: там всё таки ВМЕНЯЕМЫЕ люди и квалифицированные специалисты заседают.

      0
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      Рейтинг: +6804

      серега кашин 18 минут назад

      ничего ни кто не отменит это же наш справедливый кдк

      1
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      Рейтинг: +30805

      oyabun 49 минут назад

      А как интересно, русский парень должен реагировать на столь вопиющую несправедливость в его адрес? "Премного благодарствуйте. Не извольте беспокоиться. Я сей же момент покину это поле и боле вас не потревожу.."

      2
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      Рейтинг: +1344

      Obojaemiy 1 час назад

      Про Ракицкого надо говорить и наказывать его матча на 3 за мат в адрес судьи... там все читалось по губам

      1
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      Рейтинг: +12047

      Cleaner 1 час назад

      За мат КДК Соболева похвалит...

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