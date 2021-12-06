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  • КДК рассмотрит прямую красную карточку Соболева и не будет наказывать его за мат

КДК рассмотрит прямую красную карточку Соболева и не будет наказывать его за мат

6 декабря 2021, 13:21
27

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева на 33-й минуте матча с «Ахматом» (2:1).

«Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание, которое пройдeт 9 декабря.

Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в адрес кого-либо у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не стоит.

Плюс рассмотрим скандирование ненормативной лексики на матчах, перенесeнный вопрос матча ЦСКА с «Зенитом» и ряд нарушений санитарного регламента», – сказал Григорьянц.

  • «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
  • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
  • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (27)
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Obojaemiy
1638787476
Про Ракицкого надо говорить и наказывать его матча на 3 за мат в адрес судьи... там все читалось по губам
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oyabun
1638789042
А как интересно, русский парень должен реагировать на столь вопиющую несправедливость в его адрес? "Премного благодарствуйте. Не извольте беспокоиться. Я сей же момент покину это поле и боле вас не потревожу.."
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серега кашин
1638790913
ничего ни кто не отменит это же наш справедливый кдк
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derrik2000
1638791766
Думаю, что КК отменят: там всё таки ВМЕНЯЕМЫЕ люди и квалифицированные специалисты заседают.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1638794684
Купленные члены КДК.
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Taps
1638798409
Этот дебил, что - неприкасаемый ? Салима за своего жеребца проплатила ?
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R_a_i_n
1638802595
Вот против чего я против, это про приглашения игроков на заседания. КДК должен БЕЗПРИСТРАСТНО рассмотреть видеозапись и вынести СПРАВЕДЛИВОЕ решение. А то, что-же получается?? Приехала Азмунка на заседание, пропела, что не хотела бить вратаря, что так получилось и всё... Пропуск одного матча, где другим три давали. Газпром-мечты сбываются.
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vladimir-7
1638805064
В случае отмены карточек, не забудьте наказать всех судей и в поле, и на VAR. Теперь КДК разрешает матом выражаться футболистам, раз Соболеву можно, значит всем можно.
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Plyash
1638823307
Соболев когда шепелявит через свои брекеты,невозможно понять - то ли он матерится,то ли ласковое слово молвит.За что наказывать?
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Дядя Серёжа
1638856417
Надо судью на игру садить читающего по губам. Говорят на разных языках, матерятся все на одном.
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