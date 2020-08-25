«Локомотив» претендует на Коновалова из «Рубина». В нем видят замену для Баринова

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов «Локомотива».
Московский клуб может подписать 24-летнего опорного хавбека в качестве замены для Дмитрия Баринова, который пропустит не менее шести месяцев из-за травмы колена.
Ранее сообщалось, что «Локо» также рассматривает кандидатуру Александра Трошечкина из «Химок».
- Коновалов – воспитанник «Спартака».
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне игрок принял участие в трех из четырех матчей «Рубина».
Источник: «РБ-Спорт»