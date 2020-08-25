«Локомотив» претендует на Коновалова из «Рубина». В нем видят замену для Баринова

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов «Локомотива».

Московский клуб может подписать 24-летнего опорного хавбека в качестве замены для Дмитрия Баринова, который пропустит не менее шести месяцев из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что «Локо» также рассматривает кандидатуру Александра Трошечкина из «Химок».