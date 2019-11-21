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  • Журналист Карпов: «Динамо» – главный претендент на полузащитника «Рубина» Коновалова»

Журналист Карпов: «Динамо» – главный претендент на полузащитника «Рубина» Коновалова»

21 ноября 2019, 00:39

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов стал объектом внимания нескольких клубов – в частности, «Зенита». Однако главным претендентом на трансфер футболиста является «Динамо».

«Этим летом Коновалов продлил контракт с «Рубином» до 2022-го года. Главным претендентом на него остаeтся «Динамо». Казанцы готовы продать Игоря за 4-5 миллионов евро. Лимит неизбежен и каждый более менее качественный футболист с российским паспортом на вес золота. Особенно на такой проблемной позиции как опорный полузащитник», – информирует журналист Иван Карпов.

  • В прошлом сезоне Коновалов провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.
  • В текущем розыгрыше РПЛ футболист поучаствовал в 15-и матчах, забил гол.
  • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Коновалов Игорь
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