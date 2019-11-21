Журналист Карпов: «Динамо» – главный претендент на полузащитника «Рубина» Коновалова»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов стал объектом внимания нескольких клубов – в частности, «Зенита». Однако главным претендентом на трансфер футболиста является «Динамо».

«Этим летом Коновалов продлил контракт с «Рубином» до 2022-го года. Главным претендентом на него остаeтся «Динамо». Казанцы готовы продать Игоря за 4-5 миллионов евро. Лимит неизбежен и каждый более менее качественный футболист с российским паспортом на вес золота. Особенно на такой проблемной позиции как опорный полузащитник», – информирует журналист Иван Карпов.