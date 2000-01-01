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    Журналист Карпов: «Динамо» – главный претендент на полузащитника «Рубина» Коновалова»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов стал объектом внимания нескольких клубов – в частности, «Зенита». Однако главным претендентом на трансфер футболиста является «Динамо».

    «Этим летом Коновалов продлил контракт с «Рубином» до 2022-го года. Главным претендентом на него остаeтся «Динамо». Казанцы готовы продать Игоря за 4-5 миллионов евро. Лимит неизбежен и каждый более менее качественный футболист с российским паспортом на вес золота. Особенно на такой проблемной позиции как опорный полузащитник», – информирует журналист Иван Карпов.

    • В прошлом сезоне Коновалов провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.
    • В текущем розыгрыше РПЛ футболист поучаствовал в 15-и матчах, забил гол.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,8 тысячи подписчиков.

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