Журналист Карпов: «Динамо» – главный претендент на полузащитника «Рубина» Коновалова»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов стал объектом внимания нескольких клубов – в частности, «Зенита». Однако главным претендентом на трансфер футболиста является «Динамо».
«Этим летом Коновалов продлил контракт с «Рубином» до 2022-го года. Главным претендентом на него остаeтся «Динамо». Казанцы готовы продать Игоря за 4-5 миллионов евро. Лимит неизбежен и каждый более менее качественный футболист с российским паспортом на вес золота. Особенно на такой проблемной позиции как опорный полузащитник», – информирует журналист Иван Карпов.
- В прошлом сезоне Коновалов провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.
- В текущем розыгрыше РПЛ футболист поучаствовал в 15-и матчах, забил гол.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,8 тысячи подписчиков.