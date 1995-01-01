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    «Динамо» предлагает за Коновалова 3 миллиона. «Рубин» хочет 5

    «Динамо», как сообщалось ранее, проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Игорю Коновалову.

    По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, работник селекционной службы москвичей Роман Орещук в понедельник прибыл в Казань. Он предложил «Рубину» за 22-летнего игрока 3 миллиона евро. Казанцы намерены получить от продажи россиянина 5 миллионов.

    Кроме того, Коновалов хочет зарабатывать в московском клубе 700 тысяч евро в год, «Динамо» готово платить ему только 500 тысяч. В настоящее время стороны близки к соглашению.

    • В прошлом сезоне Коновалов провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

    «Чемпионат»: «Динамо» сделало «Рубину» предложение о трансфере Коновалова

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      55together 5 минут назад

      на фиг нужен, в рубине нулевой был даже у БЕРДЫЕВА

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      Рейтинг: +1003

      Фанат Рубина 13 минут назад

      бл* рук-во вы дауны, была же новость что у динамо на трансферы есть 45 млн, так просите за коновалова 10 минимум, дауны

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