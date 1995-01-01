«Динамо» предлагает за Коновалова 3 миллиона. «Рубин» хочет 5

«Динамо», как сообщалось ранее, проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Игорю Коновалову.

По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, работник селекционной службы москвичей Роман Орещук в понедельник прибыл в Казань. Он предложил «Рубину» за 22-летнего игрока 3 миллиона евро. Казанцы намерены получить от продажи россиянина 5 миллионов.

Кроме того, Коновалов хочет зарабатывать в московском клубе 700 тысяч евро в год, «Динамо» готово платить ему только 500 тысяч. В настоящее время стороны близки к соглашению.

В прошлом сезоне Коновалов провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

«Чемпионат»: «Динамо» сделало «Рубину» предложение о трансфере Коновалова