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    «Чемпионат»: «Динамо» сделало «Рубину» предложение о трансфере Коновалова

    «Динамо» намерено усилиться полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, московский клуб уже сделал предложение о трансфере 22-летнего хавбека.

    Размер предложения пока неизвестен.

    • Коновалов в сезоне-2018/19 сыграл 29 матчей в составе «Рубина», забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.
    • На игрока также претендуют «Спартак» и «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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    30.05.2019 11:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +97

      Patriot58 30 мая, 21:03

      В ларек, в ларек!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 20:58

      таких деби в Динамо в молодежке хватает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 20:57

      на фиг такой нужен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +924

      Фанат Рубина 30 мая, 18:57

      10 000 000 млн евро и можете забирать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      komarinskiy 30 мая, 18:28

      Широкая распродажа рубиновского состава продолжается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 30 мая, 13:30

      Лучше в "Динамо",чем к ранее названным претендентам из единого нефтегазового комплекса страны.

      0
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      Рейтинг: +662

      ДВС 30 мая, 13:03

      Динамо пытается ослабить прямого конкурента.

      0
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      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik 30 мая, 12:53

      Кто это?

      0
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      Рейтинг: +533

      klim2m 30 мая, 12:30

      Да щас , с Бердыевым в Ростове вы его увидите)))

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