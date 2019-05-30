«Чемпионат»: «Динамо» сделало «Рубину» предложение о трансфере Коновалова

В ларек, в ларек!
«Динамо» намерено усилиться полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, московский клуб уже сделал предложение о трансфере 22-летнего хавбека.
Размер предложения пока неизвестен.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Динамо» намерено усилиться полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, московский клуб уже сделал предложение о трансфере 22-летнего хавбека.
Размер предложения пока неизвестен.
таких деби в Динамо в молодежке хватает
на фиг такой нужен!
10 000 000 млн евро и можете забирать
Широкая распродажа рубиновского состава продолжается
Кто это?