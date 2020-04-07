Игорь Коновалов: «Слуцкий не дает скучать. Каждый день какие-то истории»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов считает работу под руководством Леонида Слуцкого нескучной. Тренер пришел в команду в декабре.

— Со Слуцким наверняка уже случилось что-то забавное.

— Каждый день какие-то истории, Леонид Викторович не дает скучать. Много шутит, я все это не запоминаю. Но когда ты видишься с ним, он всегда отвечает тебе какой-нибудь шуткой. И так каждый день.