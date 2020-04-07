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    Игорь Коновалов: «Слуцкий не дает скучать. Каждый день какие-то истории»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов считает работу под руководством Леонида Слуцкого нескучной. Тренер пришел в команду в декабре.

    — Со Слуцким наверняка уже случилось что-то забавное.

    — Каждый день какие-то истории, Леонид Викторович не дает скучать. Много шутит, я все это не запоминаю. Но когда ты видишься с ним, он всегда отвечает тебе какой-нибудь шуткой. И так каждый день.

    • «Рубин» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.
    • Коновалов в текущем чемпионате России провел 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

    Источник: Sport24

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    07.04.2020 23:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3790

      Рубинище 14 часов назад

      Хорошо смеётся тот , кто смеётся последний. судя по таблице-почти про нас.

      0
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      Рейтинг: +20

      Соарес 17 часов назад

      только и умеет шутить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      New Life 8 апреля, 10:49

      КВН - это его призвание, а в футболе он дилетант. Удачи Рубину, несмотря ни на что.

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