Игорь Коновалов: «Слуцкий не дает скучать. Каждый день какие-то истории»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов считает работу под руководством Леонида Слуцкого нескучной. Тренер пришел в команду в декабре.
— Со Слуцким наверняка уже случилось что-то забавное.
— Каждый день какие-то истории, Леонид Викторович не дает скучать. Много шутит, я все это не запоминаю. Но когда ты видишься с ним, он всегда отвечает тебе какой-нибудь шуткой. И так каждый день.
- «Рубин» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.
- Коновалов в текущем чемпионате России провел 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
Источник: Sport24