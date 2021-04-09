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    Коновалов – об 1:2 с ЦСКА: «Не думаю, что мы были хуже. Имели шансы выиграть этот матч»

    Защитник «Арсенала» Игорь Коновалов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:2).

    «Обидное поражение. Не думаю, что мы были хуже ЦСКА, имели и моменты, и шансы выиграть этот матч. Оставшись в меньшинстве, понятное дело, больше оборонялись, отдали все силы, но этого, к сожалению, не хватило.

    Голевая передача с углового? Мы работаем над стандартами, уделяем этому внимание. В принципе, ничего необычного. Как задумывал, так и выполнил эту подачу. В том эпизоде все удачно получилось», – цитирует Коновалова Sport24.

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    Источник: Sport24

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