Баринов, Уткин, Сергеев и Заболотный – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 18-го тура чемпионата России.
В нее включены три футболиста «Урала», по два игрока «Сочи» и «Ахмата», а также представители «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и «Крыльев Советов».
Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Денис Кулаков («Урал»);
Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи»), Даниил Уткин («Ахмат»), Игорь Коновалов («Ахмат»), Рамазан Гаджимурадов («Урал»);
Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Антон Заболотный (ЦСКА).
Источник: WhoScored