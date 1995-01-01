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    Баринов, Уткин, Сергеев и Заболотный – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 18-го тура чемпионата России.

    В нее включены три футболиста «Урала», по два игрока «Сочи» и «Ахмата», а также представители «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и «Крыльев Советов».

    Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Денис Кулаков («Урал»);

    Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи»), Даниил Уткин («Ахмат»), Игорь Коновалов («Ахмат»), Рамазан Гаджимурадов («Урал»);

    Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Антон Заболотный (ЦСКА).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3900

      ySS 36 минут назад

      Клавдиньо вместо Юсупова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Как это газпром ты не всю лазурятню поставил?

      0
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