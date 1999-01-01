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    Хавбек «Рубина» Коновалов: «Пора купить «Футбольный менеджер» и продать себя в «Барселону»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал свою игру в казанском клубе.

    — Роман Шаронов, как и Курбан Бердыев, видит вас в роли опорного полузащитника?

    — В схеме 4-3-3, по которой сейчас играем, мы особо не привязаны к позициям, есть варианты для импровизации, смены ролей, а следовательно, больше свободы в принятии решений. До определенной степени Роман Сергеевич «развязал руки» полузащитникам. С другой стороны, больше всего я все равно играю в опорной зоне, как это было при Курбане Бекиевиче.

    — На что обращает внимание Шаронов в общении с вами?

    — Тут речь не только обо мне. Он готовит для нас нарезки действий топ-игроков нашей позиции, чтобы мы смотрели и учились принимать правильные решения, перенимали полезный опыт…

    Например, я из последнего смотрел нарезку с игрой Кевина де Брюйне. У него есть чему поучиться! Очень умный игрок. Всегда рассчитывает время и пространство, как только зона освобождается, сразу туда бежит. Такой анализ помогает в дальнейшем избегать ошибок и воплощать на поле задуманное.

    — Эксперты, оценивая ваши действия на поле, сходятся во мнение, что вам надо подтянуть игру в обороне, и тогда вы приблизитесь к эталонным опорникам.

    — Надо в принципе больше работать и тренироваться. Здесь, пожалуй, соглашусь. Наверное, игра в защите — мой главный потенциал для прогресса. Стараюсь работать над этим компонентом.

    — Вы знаете, что в компьютерной игре «Футбольный менеджер» вы входите в топ-10 российских игроков с самым высоким потенциалом. Производители игры по достоинству оценили ваши передачи и технику.

    — Очень приятно! Пора купить игру и продать себя в «Барселону», – сказал Коновалов.

    • В этом сезоне РПЛ Коновалов сыграл 15 матчей и забил гол.
    • Летом игроком интересовались «Динамо» и «Зенит».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +327

      Spinorr 36 минут назад

      Юмор юмором, а в матче с Динамо его не хватало!

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