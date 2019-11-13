Хавбек «Рубина» Коновалов: «Пора купить «Футбольный менеджер» и продать себя в «Барселону»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал свою игру в казанском клубе.

— Роман Шаронов, как и Курбан Бердыев, видит вас в роли опорного полузащитника?

— В схеме 4-3-3, по которой сейчас играем, мы особо не привязаны к позициям, есть варианты для импровизации, смены ролей, а следовательно, больше свободы в принятии решений. До определенной степени Роман Сергеевич «развязал руки» полузащитникам. С другой стороны, больше всего я все равно играю в опорной зоне, как это было при Курбане Бекиевиче.

— На что обращает внимание Шаронов в общении с вами?

— Тут речь не только обо мне. Он готовит для нас нарезки действий топ-игроков нашей позиции, чтобы мы смотрели и учились принимать правильные решения, перенимали полезный опыт…

Например, я из последнего смотрел нарезку с игрой Кевина де Брюйне. У него есть чему поучиться! Очень умный игрок. Всегда рассчитывает время и пространство, как только зона освобождается, сразу туда бежит. Такой анализ помогает в дальнейшем избегать ошибок и воплощать на поле задуманное.

— Эксперты, оценивая ваши действия на поле, сходятся во мнение, что вам надо подтянуть игру в обороне, и тогда вы приблизитесь к эталонным опорникам.

— Надо в принципе больше работать и тренироваться. Здесь, пожалуй, соглашусь. Наверное, игра в защите — мой главный потенциал для прогресса. Стараюсь работать над этим компонентом.

— Вы знаете, что в компьютерной игре «Футбольный менеджер» вы входите в топ-10 российских игроков с самым высоким потенциалом. Производители игры по достоинству оценили ваши передачи и технику.

— Очень приятно! Пора купить игру и продать себя в «Барселону», – сказал Коновалов.