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    Идову, Набиуллин, Мирзов – в основе «Химок» на матч с «Ахматом»; Уциев, Тимофеев, Коновалов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Ахматом».

    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Трошечкин, Сабович, Кухарчук, Мирзов.

    Запасные: Генералов, Сычев, Стоинович, Глушаков, Камышев, Боженов, Соколов, Долгов, Массуренко, Садыгов, Адеми.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Харин, Полярус, Конате, Себаи.

    Запасные: Мелихов, Лысцов, Пуцко, Богосавац, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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