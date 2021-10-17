Идову, Набиуллин, Мирзов – в основе «Химок» на матч с «Ахматом»; Уциев, Тимофеев, Коновалов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Ахматом».

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Трошечкин, Сабович, Кухарчук, Мирзов.

Запасные: Генералов, Сычев, Стоинович, Глушаков, Камышев, Боженов, Соколов, Долгов, Массуренко, Садыгов, Адеми.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Харин, Полярус, Конате, Себаи.

Запасные: Мелихов, Лысцов, Пуцко, Богосавац, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров.