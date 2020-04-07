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    Игорь Коновалов: «Не исключаю, что масштабы пандемии коронавируса преувеличены»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов оценил ситуацию с пандемией коронавируса. Футболист не исключает, что масштабы преувеличены.

    «Для нас главное, чтобы вирус прошeл, и мы смогли приступить к тренировкам. Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни — а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят.

    У меня самого двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много заражeнных. Но с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней», – сказал Коновалов Sport24.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 79000 человек.
    • В России число зараженных растет.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: Sport24

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    07.04.2020 22:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 8 апреля, 00:53

      Гоша, и тебе "слава словоблуда Зюбы спать не даёт??? Ну... куда вы все со свиным рылом в калашный ряд??!!)))
      1. "Пандемия", Игорь, это просто "...болезнь, принявшая массовый повальный[ характер, поразившая значительную часть всего населения в мире!
      К-вирусом сегодня заражены уже, практически, ВО ВСЕХ СТРАНАХ НА ПЛАНЕТЕ! Что тут "преувеличено"???
      2. "...В Италии и Испании, например, действительно очень много заражeнных. Игорёша, в этих двух странах уже не просто "действительно очень много заражeнных. ..." В них уже ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО УМЕРШИХ! ПРОСНИСЬ!
      3. Перестань, как наши чинуши считать "ПРОЦЕНТЫ" и повторять "мантру" про возрастные группы риска....Всмотрись в ЦИФРУ: 79000 человек УЖЕ УМЕРШИХ! СРЕДИ НИХ ЧЬИ-ТО МАТЕРИ И ОТЦЫ...МАТЬ ГВАРДИОЛЫ, НАПРИМЕР...

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