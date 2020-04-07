Игорь Коновалов: «Не исключаю, что масштабы пандемии коронавируса преувеличены»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов оценил ситуацию с пандемией коронавируса. Футболист не исключает, что масштабы преувеличены.

«Для нас главное, чтобы вирус прошeл, и мы смогли приступить к тренировкам. Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни — а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят.

У меня самого двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много заражeнных. Но с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней», – сказал Коновалов Sport24.