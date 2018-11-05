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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Рубин
Оренбург - Рубин: обзор матча 05 ноября 2018
Оренбург
05.11.2018, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
57'
А. Сутормин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Рубин
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Галаджан
89'
87'
Красная карточка
Е. Сорокин
Желтая карточка
В. Афонин
72'
71'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
63'
Желтая карточка
И. Коновалов
62'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сутормин
57'
56'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
А. Чуканов
️️️️
Г. Чиркин
46'
Желтая карточка
С. Бегич
18'
18'
Желтая карточка
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-3-2-1
56
Довбня
15
Андреев
2
Бегич
3
Сиваков
32
Терехов
8
Афонин
12
Малых
8
Чиркин
33
Мишкич
57
Галаджан
4-2-2-2
32
Коновалов
22
Уремович
44
Навас
28
Сорокин
30
Кудряшов
15
Цаллагов
88
Камболов
17
Коновалов
92
Подберезкин
19
Байрамян
7
Полоз
8
Чиркин
7
Чуканов
7
Чуканов
8
Чиркин
57
Галаджан
32
Кулишев
32
Кулишев
57
Галаджан
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
18
Михаил Яковлев
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Остались в запасе
18
Михаил Яковлев
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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