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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 03 августа 2018
Динамо
03.08.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
14'
Ф. Черных
52'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Замена
К. Рауш
️️️️
Ф. Черных
90'
Замена
И. Темников
️️️️
Г. Морозов
76'
Желтая карточка
Е. Марков
64'
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
63'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Пас отдал
П. Могилевец
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Ф. Уремович
Желтая карточка
К. Панченко
45'
+2
Желтая карточка
С. Соу
35'
19'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
Жоаозиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Чико
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-2-2-3
1
Шунин
44
Шунич
44
Рыков
8
Хольмен
18
Морозов
34
Козлов
22
Жоаозиньо
27
Соу
48
Луценко
11
Черных
8
Панченко
3-2-2-2-1
35
Джанаев
15
Чико
44
Навас
22
Уремович
88
Камболов
15
Цаллагов
28
Могилевец
17
Коновалов
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
18
Морозов
11
Темников
11
Темников
18
Морозов
11
Черных
34
Рауш
34
Рауш
11
Черных
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
22
Уремович
28
Сорокин
28
Сорокин
22
Уремович
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Динамо
Рубин
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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