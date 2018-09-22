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РПЛ 2026/2027
Арсенал - Рубин
Арсенал - Рубин: обзор матча 22 сентября 2018
Арсенал
22.09.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
12'
М. Кадири
76'
З. Бакаев
77'
И. Коновалов
90+2'
Ф. Уремович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рубин
90'
+5
Желтая карточка
С. Навас
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Уремович
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ф. Уремович
Желтая карточка
Д. Лесовой
84'
83'
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
К. Комбаров
️️️️
О. Ожегович
82'
79'
Пенальти не реализован!
Х. Байрамян
Желтая карточка
А. Денисов
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
И. Коновалов
Пас отдал
С. Азмун
ГОЛ! 2:0!
З. Бакаев
76'
69'
Желтая карточка
П. Могилевец
Замена
Г. Костадинов
️️️️
К. Берхамов
66'
65'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Р. Мирзов
60'
46'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Чико
46'
Замена
Ф. Уремович
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
К. Берхамов
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Кадири
Пас отдал
И. Горбатенко
12'
7'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
15
Чико
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-2-2
25
Нигматуллин
27
Альварес
71
Денисов
88
Григалава
14
Хагуш
6
Кадири
7
Берхамов
77
Бакаев
23
Горбатенко
27
Мирзов
9
Ожегович
3-2-2-2-1
32
Коновалов
13
Гранат
28
Сорокин
44
Навас
19
Устинов
15
Чико
17
Коновалов
92
Подберезкин
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
9
Ожегович
9
Комбаров
9
Комбаров
9
Ожегович
27
Мирзов
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Мирзов
7
Берхамов
70
Костадинов
70
Костадинов
7
Берхамов
7
Полоз
22
Уремович
22
Уремович
7
Полоз
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
15
Чико
11
Бухаров
11
Бухаров
15
Чико
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Арсенал - Рубин
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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