Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 11 ноября 2018
Рубин
11.11.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
83'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
78'
Травма
А. Бухаров
77'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Р. Камболов
76'
Травма
Р. Камболов
74'
69'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
А. Бухаров
65'
59'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
Замена
В. Подберезкин
️️️️
И. Коновалов
58'
Желтая карточка
Ф. Уремович
40'
31'
Желтая карточка
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПАЗ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
24
Эдер
ЦФ
3-3-1-1-2
32
Коновалов
13
Гранат
44
Навас
22
Уремович
30
Кудряшов
88
Камболов
19
Устинов
17
Коновалов
19
Байрамян
11
Бухаров
20
Азмун
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
20
Крыховяк
8
Фарфан
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
17
Коновалов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
17
Коновалов
88
Камболов
28
Могилевец
28
Могилевец
88
Камболов
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
8
Фарфан
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
8
Фарфан
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рубин - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Рубин
Локомотив
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
25
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
Вчера, 12:52
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+