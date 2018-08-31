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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 31 августа 2018
Ростов
31.08.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
37'
А. Ионов (П)
50'
Е. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
89'
Желтая карточка
Р. Шекари
88'
Замена
В. Гранат
️️️️
Р. Камболов
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
88'
85'
Замена
Р. Шекари
️️️️
С. Азмун
79'
Желтая карточка
С. Азмун
77'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
77'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Юсупов
69'
65'
Желтая карточка
И. Коновалов
63'
Желтая карточка
Р. Камболов
Желтая карточка
А. Юсупов
60'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
51'
50'
ГОЛ! 1:1!
Е. Сорокин
Пас отдал
И. Коновалов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ионов
37'
Желтая карточка
А. Гацкан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
6
Сигурдссон
16
Вилюш
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
4
Юсупов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
3-3-2-1-1
32
Коновалов
15
Чико
28
Сорокин
44
Навас
19
Устинов
88
Камболов
30
Кудряшов
28
Могилевец
17
Коновалов
7
Полоз
20
Азмун
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
4
Юсупов
2
Калачев
2
Калачев
4
Юсупов
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
20
Азмун
81
Шекари
81
Шекари
20
Азмун
88
Камболов
13
Гранат
13
Гранат
88
Камболов
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
Ростов
Рубин
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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