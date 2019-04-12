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Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 12 апреля 2019
Крылья Советов
12.04.2019, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
56'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Р. Шейдаев
81'
77'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Е. Башкиров
73'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Желтая карточка
М. Канунников
73'
71'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Р. Акбашев
Замена
Г. Зотов
️️️️
М. Рабиу
69'
Желтая карточка
М. Самарджич
64'
61'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Сагитов
Желтая карточка
Р. Шишкин
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Зиньковский
Пас отдал
А. Тимофеев
56'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Самедов
44'
28'
Желтая карточка
Д. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Александр Самедов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Рыжиков
29
Денисов
2
Рохель
19
Самарджич
49
Шишкин
19
Рабиу
94
Тимофеев
19
Самедов
77
Зиньковский
7
Шейдаев
99
Канунников
3-3-3-1
32
Коновалов
28
Сорокин
22
Уремович
5
Степанов
15
Цаллагов
44
Башкиров
88
Камболов
99
Акбашев
17
Коновалов
28
Могилевец
20
Сагитов
19
Рабиу
31
Зотов
31
Зотов
19
Рабиу
7
Шейдаев
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Шейдаев
19
Самедов
12
Корниленко
12
Корниленко
19
Самедов
44
Башкиров
83
Пантелеев
83
Пантелеев
44
Башкиров
99
Акбашев
7
Полоз
7
Полоз
99
Акбашев
20
Сагитов
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Сагитов
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
14
Илья Агапов
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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