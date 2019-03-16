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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 16 марта 2019
Рубин
16.03.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
83'
Р. Еременко
89'
Р. Еременко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Замена
В. Пантелеев
️️️️
В. Гранат
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:2!
Р. Еременко
Пас отдал
И. Попов
83'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Пас отдал
Э. Шомуродов
75'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Ионов
74'
Замена
А. Зуев
️️️️
Б. Зайнутдинов
70'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
66'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
8'
Желтая карточка
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
11
Александр Бухаров
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
63
Никита Сапрунов
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-3-1
11
Бухаров
13
Гранат
22
Уремович
28
Сорокин
19
Устинов
15
Цаллагов
17
Коновалов
92
Подберезкин
28
Могилевец
7
Полоз
3-3-1-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
32
Мевля
6
Сигурдссон
43
Логашов
8
Гацкан
23
Чернов
26
Еременко
11
Ионов
19
Зайнутдинов
16
Сигурдарсон
13
Гранат
83
Пантелеев
83
Пантелеев
13
Гранат
19
Зайнутдинов
17
Зуев
17
Зуев
19
Зайнутдинов
11
Ионов
71
Попов
71
Попов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Рубин
Ростов
99
Роман Акбашев
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
63
Никита Сапрунов
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
17
Матиас Норманн
ОП
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
63
Никита Сапрунов
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Остались в запасе
17
Матиас Норманн
ОП
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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