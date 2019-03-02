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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 02 марта 2019
Рубин
02.03.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
90+5'
А. Сагитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
ГОЛ! 1:0!
А. Сагитов
Пас отдал
И. Коновалов
90'
+5
90'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
Замена
А. Сагитов
️️️️
А. Бухаров
82'
77'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Подберезкин
77'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
69'
Желтая карточка
И. Коновалов
68'
Желтая карточка
Р. Камболов
62'
43'
Желтая карточка
Р. Уциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Бабурин
28
Сорокин
13
Гранат
19
Устинов
15
Цаллагов
88
Камболов
17
Коновалов
28
Могилевец
92
Подберезкин
7
Полоз
11
Бухаров
4-4-1-1
1
Городов
40
Уциев
5
Мохаммади
13
Семенов
3
Плиев
0
Швец
19
Иванов
4
Шиманьски
11
Исмаэл
12
Раванелли
9
Балай
92
Подберезкин
44
Башкиров
44
Башкиров
92
Подберезкин
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
11
Бухаров
20
Сагитов
20
Сагитов
11
Бухаров
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
99
Роман Акбашев
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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