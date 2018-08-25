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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 25 августа 2018
Рубин
25.08.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
10'
Д. Полоз
67'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
86'
Желтая карточка
К. Бистрович
Замена
В. Подберезкин
️️️️
П. Могилевец
84'
77'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
И. Ахметов
74'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
73'
Желтая карточка
С. Азмун
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
К. Бистрович
62'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Жамалетдинов
41'
Желтая карточка
Р. Бекао
34'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Я. Бийол
32'
Травма
Я. Бийол
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
Чико
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
15
Чико
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Коновалов
15
Чико
28
Сорокин
44
Навас
30
Кудряшов
88
Камболов
19
Устинов
17
Коновалов
28
Могилевец
7
Полоз
20
Азмун
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
32
Магнуссон
50
Бекао
6
Бийол
6
Фернандес
23
Чернов
97
Ахметов
22
Ефремов
10
Влашич
75
Жамалетдинов
11
Эрнандес
28
Могилевец
92
Подберезкин
92
Подберезкин
28
Могилевец
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
97
Ахметов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
97
Ахметов
6
Бийол
8
Бистрович
8
Бистрович
6
Бийол
75
Жамалетдинов
63
Чалов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
Остались в запасе
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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