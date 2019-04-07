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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 07 апреля 2019
Рубин
07.04.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Арсенал
Желтая карточка
В. Подберезкин
90'
88'
Желтая карточка
К. Берхамов
Желтая карточка
Р. Камболов
79'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Акбашев
77'
Замена
Д. Полоз
️️️️
П. Могилевец
72'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Сагитов
64'
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Л. Джорджевич
Желтая карточка
П. Могилевец
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
3-3-3-1
32
Коновалов
5
Степанов
28
Сорокин
19
Устинов
44
Башкиров
88
Камболов
15
Цаллагов
99
Акбашев
17
Коновалов
28
Могилевец
20
Сагитов
4-4-2
25
Нигматуллин
14
Хагуш
6
Беляев
26
Коне
9
Комбаров
7
Берхамов
6
Кадири
70
Костадинов
10
Кангва
19
Джорджевич
27
Мирзов
99
Акбашев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
99
Акбашев
28
Могилевец
7
Полоз
7
Полоз
28
Могилевец
20
Сагитов
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Сагитов
19
Джорджевич
77
Бакаев
77
Бакаев
19
Джорджевич
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
20
Ярослав Ивакин
ПВ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Рубин - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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