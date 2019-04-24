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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 24 апреля 2019
Рубин
24.04.2019, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
72'
Е. Сорокин
45+3'
Д. Круговой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уфа
Желтая карточка
Р. Акбашев
84'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Подберезкин
83'
ГОЛ! 1:1!
Е. Сорокин
Пас отдал
Д. Полоз
72'
69'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Вомбергар
Замена
Р. Акбашев
️️️️
П. Могилевец
69'
67'
Замена
О. Тилль
️️️️
О. Ваньек
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Круговой
Пас отдал
К. Карп
Желтая карточка
Е. Сорокин
35'
Замена
А. Сагитов
️️️️
А. Бухаров
33'
21'
Желтая карточка
К. Карп
Желтая карточка
П. Могилевец
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Коновалов
13
Калинин
28
Сорокин
22
Уремович
15
Цаллагов
88
Камболов
92
Подберезкин
28
Могилевец
17
Коновалов
7
Полоз
11
Бухаров
3-4-1-2
31
Беленов
3
Круговой
4
Никитин
3
Аликин
27
Живоглядов
29
Пауревич
55
Карп
5
Йокич
90
Ваньек
44
Игбун
29
Вомбергар
28
Могилевец
99
Акбашев
99
Акбашев
28
Могилевец
92
Подберезкин
44
Башкиров
44
Башкиров
92
Подберезкин
11
Бухаров
20
Сагитов
20
Сагитов
11
Бухаров
90
Ваньек
18
Тилль
18
Тилль
90
Ваньек
29
Вомбергар
77
Бизяк
77
Бизяк
29
Вомбергар
Остались в запасе
Рубин
Уфа
14
Илья Агапов
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Рубин - Уфа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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