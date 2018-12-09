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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 09 декабря 2018
Зенит
09.12.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
59'
Л. Паредес (П)
7'
Е. Сорокин
50'
Е. Сорокин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
90'
+4
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
К. Маркизио
85'
84'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Сагитов
76'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Ерохин
65'
63'
Замена
Д. Степанов
️️️️
Р. Абдуллин
Травма
А. Ерохин
62'
61'
Желтая карточка
А. Сагитов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Паредес
59'
Желтая карточка
Л. Паредес
55'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Р. Мак
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
Е. Сорокин
Пас отдал
И. Калинин
Желтая карточка
Л. Нету
49'
38'
Желтая карточка
И. Калинин
29'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
О. Шатов
28'
Желтая карточка
Эрнани
19'
7'
ГОЛ! 0:1!
Е. Сорокин
Пас отдал
И. Калинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
23
Эрнани
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
АП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Лунев
20
Иванович
13
Нету
22
Анюков
5
Паредес
23
Эрнани
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
27
Шатов
3-4-1-1-1
23
Бабурин
28
Сорокин
22
Уремович
44
Навас
70
Абдуллин
13
Гранат
88
Камболов
13
Калинин
28
Могилевец
19
Байрамян
20
Сагитов
21
Ерохин
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Ерохин
21
Мак
91
Заболотный
91
Заболотный
21
Мак
70
Абдуллин
5
Степанов
5
Степанов
70
Абдуллин
20
Сагитов
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Сагитов
Остались в запасе
Зенит
Рубин
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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