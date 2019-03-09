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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 09 марта 2019
ЦСКА
09.03.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
23'
Т. Нисимура
83'
Ф. Чалов
90+3'
Я. Бийол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
ГОЛ! 3:0!
Я. Бийол
Пас отдал
М. Фернандес
90'
+3
Замена
Я. Бийол
️️️️
И. Ахметов
90'
Желтая карточка
И. Дивеев
85'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ф. Чалов
85'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
83'
74'
Желтая карточка
И. Коновалов
71'
Замена
А. Сагитов
️️️️
А. Бухаров
Замена
К. Бистрович
️️️️
Т. Нисимура
66'
64'
Желтая карточка
Е. Башкиров
62'
Желтая карточка
Р. Камболов
62'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
П. Могилевец
46'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 1:0!
Т. Нисимура
Пас отдал
Ф. Чалов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Артур Сагитов
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
50
Бекао
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
42
Щенников
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
20
Нисимура
3-2-2-2-1
23
Бабурин
28
Сорокин
13
Гранат
88
Камболов
19
Устинов
15
Цаллагов
28
Могилевец
17
Коновалов
92
Подберезкин
7
Полоз
11
Бухаров
97
Ахметов
6
Бийол
6
Бийол
97
Ахметов
20
Нисимура
8
Бистрович
8
Бистрович
20
Нисимура
63
Чалов
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
63
Чалов
92
Подберезкин
44
Башкиров
44
Башкиров
92
Подберезкин
28
Могилевец
19
Байрамян
19
Байрамян
28
Могилевец
11
Бухаров
20
Сагитов
20
Сагитов
11
Бухаров
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
41
Владислав Микушин
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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