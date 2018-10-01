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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 01 октября 2018
Рубин
01.10.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
27'
В. Подберезкин
90+5'
С. Азмун
49'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
90'
+5
90'
+2
Замена
Г. Тигиев
️️️️
Г. Зотов
86'
Замена
А. Соболев
️️️️
Й. Молло
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Х. Байрамян
77'
Желтая карточка
Р. Камболов
65'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
64'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
60'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Н. Чичерин
43'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
М. Самарджич
38'
Желтая карточка
М. Самарджич
ГОЛ! 1:0!
В. Подберезкин
Пас отдал
С. Азмун
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Коновалов
22
Уремович
44
Навас
13
Гранат
19
Устинов
88
Камболов
17
Коновалов
92
Подберезкин
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
3-3-3-1
14
Конюхов
19
Самарджич
30
Надсон
2
Рохель
31
Зотов
64
Ланин
4
Чичерин
89
Молло
22
Мияилович
5
Антон
99
Канунников
19
Байрамян
30
Кудряшов
30
Кудряшов
19
Байрамян
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
31
Зотов
17
Тигиев
17
Тигиев
31
Зотов
19
Самарджич
44
Башкиров
44
Башкиров
19
Самарджич
89
Молло
7
Соболев
7
Соболев
89
Молло
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
11
Алан Чочиев
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
11
Алан Чочиев
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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