Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 20 октября 2018
Уфа
20.10.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
90'
+3
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
90'
+2
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Х. Байрамян
82'
Замена
Р. Камболов
️️️️
П. Могилевец
Желтая карточка
В. Салатич
76'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
73'
71'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
О. Тилль
68'
38'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
3-3-2-2
31
Беленов
3
Аликин
15
Пуцко
5
Табидзе
24
Неделчару
55
Карп
33
Сухов
18
Тилль
10
Салатич
44
Игбун
8
Сысуев
3-2-2-2-1
32
Коновалов
22
Уремович
44
Навас
13
Гранат
19
Устинов
30
Кудряшов
92
Подберезкин
28
Могилевец
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
19
Байрамян
28
Сорокин
28
Сорокин
19
Байрамян
28
Могилевец
88
Камболов
88
Камболов
28
Могилевец
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
Уфа
Рубин
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Уфа - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
Новости команд
Все
Уфа
Рубин
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
25
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
Вчера, 12:52
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
25
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
Вчера, 12:52
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+