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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 29 октября 2018
Рубин
29.10.2018, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
90+2'
Е. Сорокин
78'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
ГОЛ! 1:1!
Е. Сорокин
Пас отдал
И. Коновалов
90'
+2
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Х. Байрамян
90'
+1
87'
Желтая карточка
Р. Зобнин
86'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Ташаев
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
84'
79'
Желтая карточка
А. Ташаев
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Комбаров
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
76'
Желтая карточка
В. Устинов
62'
61'
Замена
Р. Еременко
️️️️
И. Попов
57'
Замена
С. Нимели
️️️️
С. Ханни
44'
Желтая карточка
С. Ханни
40'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
16
Сальваторе Боккетти
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
94
Софьян Ханни
ЛФ
71
Ивелин Попов
ЦФ
88
Александр Ташаев
РФ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-3-2-2
32
Коновалов
13
Гранат
22
Уремович
44
Навас
30
Кудряшов
88
Камболов
19
Устинов
17
Коновалов
92
Подберезкин
7
Полоз
19
Байрамян
4-1-1-1-3
98
Максименко
33
Петкович
2
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
16
Боккетти
47
Зобнин
8
Игнатов
88
Ташаев
71
Попов
94
Ханни
19
Байрамян
28
Сорокин
28
Сорокин
19
Байрамян
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
94
Ханни
99
Нимели
99
Нимели
94
Ханни
88
Ташаев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
88
Ташаев
71
Попов
26
Еременко
26
Еременко
71
Попов
Остались в запасе
Рубин
Спартак
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Рауль Рианчо
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рауль Рианчо
Статистика матча Рубин - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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