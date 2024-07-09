Звезда шоу «Удар головой» Шадрина прокомментировала слухи о романе с Бухаровым – ради него она обещала провести эфир в купальнике

Бывшая участница футбольного ток-шоу «Удар головой» Ирина Шадрина высказалась о слухах про роман с Александром Бухаровым.

Во время одного из эфиров Шадрина обратилась к Бухарову и попросила забить в сезоне РПЛ 5 голов. Взамен она появилась бы на передаче в купальнике.

Бухаров условие не выполнил.

«Я думаю, что слухи о Бухарове – домыслы желтой прессы. Я никогда живьем не видела Александра Бухарова, мы лично незнакомы. Мы как-то общались по телефону, с работой что-то связано. Но я никакого отношения к его личной жизни не имею. Не знаю, кто это запустил», – сказала Шадрина.