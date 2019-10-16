Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов рассказал, как гол Бухарова спас его от увольнения из сборной России в 2017 году

Черчесов рассказал, как гол Бухарова спас его от увольнения из сборной России в 2017 году

16 октября 2019, 23:26
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о моменте, когда он был ближе всего к увольнению из национальной команды.

«Когда меня нанимали на работу, сказали: твоя задача — подготовить команду к чемпионату мира. Я ее и готовил. Но в театре, например, пока спектакль в процессе, никто не оценивает будущую премьеру по репетициям. А у нас в футболе — пожалуйста.

Наверное, у каждого из коллег в жизни наступает момент, когда ты четко понимаешь: шаг влево, шаг вправо — и все закончится. Я тоже эти ощущения помню. Контрольный матч в Краснодаре в марте 2017-го мы проиграли Кот-д’Ивуару 0:2. Играли неважно. Следующий матч — с Бельгией в Сочи. Ведем 1:0, но соперник сначала сравнивает счет, а на 42-й и 44-й минутах забивает два мяча подряд.

К перерыву я на 100 процентов знал: если не найду правильные слова и не выправлю ситуацию — это мой последний матч в качестве тренера сборной России. Какими были эти слова? Слов не было. Были действия. Сделали одну замену, вторую, третью. В итоге и Миранчук забил, и Бухаров на 93-й. Сыграли 3:3, и с этого момента все пошло чуть иначе. Так бывает в футбол», – отметил Черчесов.

  • Черчесов возглавил сборную России после Евро-2016.
  • Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а также обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бухаров Александр Черчесов Станислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сенситив
1571258319
с Бельгийцами за лидерство матч впереди, что не пустяк, а вот Бухарова уж в сборной, Стасик, нет, вот как-то так...))
Ответить
Черкизовский Кот
1571259448
Тем временем Бухаров без клуба.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+