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    Черчесов рассказал, как гол Бухарова спас его от увольнения из сборной России в 2017 году

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о моменте, когда он был ближе всего к увольнению из национальной команды.

    «Когда меня нанимали на работу, сказали: твоя задача — подготовить команду к чемпионату мира. Я ее и готовил. Но в театре, например, пока спектакль в процессе, никто не оценивает будущую премьеру по репетициям. А у нас в футболе — пожалуйста.

    Наверное, у каждого из коллег в жизни наступает момент, когда ты четко понимаешь: шаг влево, шаг вправо — и все закончится. Я тоже эти ощущения помню. Контрольный матч в Краснодаре в марте 2017-го мы проиграли Кот-д’Ивуару 0:2. Играли неважно. Следующий матч — с Бельгией в Сочи. Ведем 1:0, но соперник сначала сравнивает счет, а на 42-й и 44-й минутах забивает два мяча подряд.

    К перерыву я на 100 процентов знал: если не найду правильные слова и не выправлю ситуацию — это мой последний матч в качестве тренера сборной России. Какими были эти слова? Слов не было. Были действия. Сделали одну замену, вторую, третью. В итоге и Миранчук забил, и Бухаров на 93-й. Сыграли 3:3, и с этого момента все пошло чуть иначе. Так бывает в футбол», – отметил Черчесов.

    • Черчесов возглавил сборную России после Евро-2016.
    • Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а также обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.10.2019 23:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2077

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Тем временем Бухаров без клуба.

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      Рейтинг: +604

      Сенситив 1 час назад

      с Бельгийцами за лидерство матч впереди, что не пустяк,
      а вот Бухарова уж в сборной, Стасик, нет, вот как-то так...))

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