Черчесов рассказал, как гол Бухарова спас его от увольнения из сборной России в 2017 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о моменте, когда он был ближе всего к увольнению из национальной команды.

«Когда меня нанимали на работу, сказали: твоя задача — подготовить команду к чемпионату мира. Я ее и готовил. Но в театре, например, пока спектакль в процессе, никто не оценивает будущую премьеру по репетициям. А у нас в футболе — пожалуйста.

Наверное, у каждого из коллег в жизни наступает момент, когда ты четко понимаешь: шаг влево, шаг вправо — и все закончится. Я тоже эти ощущения помню. Контрольный матч в Краснодаре в марте 2017-го мы проиграли Кот-д’Ивуару 0:2. Играли неважно. Следующий матч — с Бельгией в Сочи. Ведем 1:0, но соперник сначала сравнивает счет, а на 42-й и 44-й минутах забивает два мяча подряд.

К перерыву я на 100 процентов знал: если не найду правильные слова и не выправлю ситуацию — это мой последний матч в качестве тренера сборной России. Какими были эти слова? Слов не было. Были действия. Сделали одну замену, вторую, третью. В итоге и Миранчук забил, и Бухаров на 93-й. Сыграли 3:3, и с этого момента все пошло чуть иначе. Так бывает в футбол», – отметил Черчесов.