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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бухаров – о голевой засухе с начала сезона: «Голы придут. Главное, что команда выигрывает»

    Нападающий «Рубина» Александр Бухаров продолжил голевую засуху в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо». Форвард не может забить с момента возвращения в казанский клуб прошедшим летом.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Динамо» завершился со счетом 1:0.

    – Типичный кубковый матч, такие игры часто заканчиваются вничью, но слава богу, что сохранили ворота и использовали шанс.

    – У вас после перехода не получается пока забить. Насколько на вас это психологически давит?

    – Нет, не давит. Самое главное, что команда выигрывает, показывает результат. Голы, думаю, придут, надо просто усердно работать. Шанс будет, я в это верю.

    – «Спартак» в голове держали?

    – Нет, даже не обсуждали «Спартак». Приедем, посмотрим на базе.

    – Нового тренера «Спартака» Рианчо многие знают в «Рубине». Работали вы с ним? Какие мысли о нем?

    – Да, я с ним работал. Хороший человек, все его любили, все его прекрасно знают. Приятно будет его увидеть.

    ⁃ В «Спартаке» у него получится?

    ⁃ Я буду рад, если у него получится.

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.10.2018 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 26 октября 2018, 12:00

      – У вас после перехода не получается пока забить. Насколько на вас это психологически давит?
      – Нет, не давит. Самое главное, что деньги капают)

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