Бухаров – о голевой засухе с начала сезона: «Голы придут. Главное, что команда выигрывает»

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров продолжил голевую засуху в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо». Форвард не может забить с момента возвращения в казанский клуб прошедшим летом.

Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Динамо» завершился со счетом 1:0.

– Типичный кубковый матч, такие игры часто заканчиваются вничью, но слава богу, что сохранили ворота и использовали шанс.

– У вас после перехода не получается пока забить. Насколько на вас это психологически давит?

– Нет, не давит. Самое главное, что команда выигрывает, показывает результат. Голы, думаю, придут, надо просто усердно работать. Шанс будет, я в это верю.

– «Спартак» в голове держали?

– Нет, даже не обсуждали «Спартак». Приедем, посмотрим на базе.

– Нового тренера «Спартака» Рианчо многие знают в «Рубине». Работали вы с ним? Какие мысли о нем?

– Да, я с ним работал. Хороший человек, все его любили, все его прекрасно знают. Приятно будет его увидеть.

⁃ В «Спартаке» у него получится?

⁃ Я буду рад, если у него получится.