Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»

Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»

11 октября 2023, 13:13

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, что мог продолжить карьеру в Европе.

– Спустя годы переход из «Рубина» в «Зенит» воспринимается как ошибка или как опыт, который должен был случиться?

– Точно не как ошибка. Я благодарен и счастлив, что у меня сложилась такая карьера. Я поиграл в сборной страны. Становился чемпионом в «Зените», в «Рубине». С ними и с «Ростовом» в Лиге чемпионов играл. Единственное, не довелось поиграть за границей.

– Но предложения ведь поступали?

Было предложение от «Вольфсбурга» как раз перед тем, как переходить в «Зенит». Мы играли против них в 1/8 финала Лиги Европы. Уступили, не забили много моментов, но я все равно очень хорошо провел тот матч. Видимо, они меня приметили. Мне агент сказал, что есть такое предложение, но надо переходить в «Зенит».

– То есть на переходе в «Зенит» настоял агент?

– У нас состоялся разговор с Игорем Корнеевым, тогда он был спортивным директором «Зенита». Он говорил: «Ты сейчас заиграешь, а потом мы тебя продадим в Англию, условно, за 35 млн». Так что переход в «Зенит» воспринимался как ступенька к Европе.

Очень хотел там играть, потому что смотрел на Павлюченко, Погребняка, которые играли в Англии. Думал, «Зенит» для меня будет трамплином туда, но так не получилось.

– Я раньше слышал, что вы не хотели переходить в «Зенит».

– Но на тот момент так сложились обстоятельства. Я забил четыре мяча всего и понимал как-то внутренне, что мне надо делать шаг вперeд. Получаю такое предложение. «Рубин» в свою очередь не против того, чтобы заработать на мне деньги и продать меня.

Во время переговоров я очень долго думал над переходом – все же в новую команду идти не так просто. Вариант с «Вольфсбургом» отпал, остался вариант с «Зенитом».

И в какой-то момент я сказал: «Нет, всe, я не перехожу». Мне объяснили, что надо ехать все же, так как уже договорились. Я уже не мог заднюю дать.

  • «Зенит» купил Бухарова в 2010 году за 12 млн евро.
  • Форвард забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 81 матче.

Еще по теме:
Экс-игрок «Зенита» назвал самое ценное качество Семака 4
Бухаров оконфузился при знакомстве с Татьяной Булановой 6
Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Бухаров Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
3
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+