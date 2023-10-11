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    • Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»

    Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, что мог продолжить карьеру в Европе.

    – Спустя годы переход из «Рубина» в «Зенит» воспринимается как ошибка или как опыт, который должен был случиться?

    – Точно не как ошибка. Я благодарен и счастлив, что у меня сложилась такая карьера. Я поиграл в сборной страны. Становился чемпионом в «Зените», в «Рубине». С ними и с «Ростовом» в Лиге чемпионов играл. Единственное, не довелось поиграть за границей.

    – Но предложения ведь поступали?

    Было предложение от «Вольфсбурга» как раз перед тем, как переходить в «Зенит». Мы играли против них в 1/8 финала Лиги Европы. Уступили, не забили много моментов, но я все равно очень хорошо провел тот матч. Видимо, они меня приметили. Мне агент сказал, что есть такое предложение, но надо переходить в «Зенит».

    – То есть на переходе в «Зенит» настоял агент?

    – У нас состоялся разговор с Игорем Корнеевым, тогда он был спортивным директором «Зенита». Он говорил: «Ты сейчас заиграешь, а потом мы тебя продадим в Англию, условно, за 35 млн». Так что переход в «Зенит» воспринимался как ступенька к Европе.

    Очень хотел там играть, потому что смотрел на Павлюченко, Погребняка, которые играли в Англии. Думал, «Зенит» для меня будет трамплином туда, но так не получилось.

    – Я раньше слышал, что вы не хотели переходить в «Зенит».

    – Но на тот момент так сложились обстоятельства. Я забил четыре мяча всего и понимал как-то внутренне, что мне надо делать шаг вперeд. Получаю такое предложение. «Рубин» в свою очередь не против того, чтобы заработать на мне деньги и продать меня.

    Во время переговоров я очень долго думал над переходом – все же в новую команду идти не так просто. Вариант с «Вольфсбургом» отпал, остался вариант с «Зенитом».

    И в какой-то момент я сказал: «Нет, всe, я не перехожу». Мне объяснили, что надо ехать все же, так как уже договорились. Я уже не мог заднюю дать.

    • «Зенит» купил Бухарова в 2010 году за 12 млн евро.
    • Форвард забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 81 матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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