Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, что мог продолжить карьеру в Европе.

– Спустя годы переход из «Рубина» в «Зенит» воспринимается как ошибка или как опыт, который должен был случиться?

– Точно не как ошибка. Я благодарен и счастлив, что у меня сложилась такая карьера. Я поиграл в сборной страны. Становился чемпионом в «Зените», в «Рубине». С ними и с «Ростовом» в Лиге чемпионов играл. Единственное, не довелось поиграть за границей.

– Но предложения ведь поступали?

– Было предложение от «Вольфсбурга» как раз перед тем, как переходить в «Зенит». Мы играли против них в 1/8 финала Лиги Европы. Уступили, не забили много моментов, но я все равно очень хорошо провел тот матч. Видимо, они меня приметили. Мне агент сказал, что есть такое предложение, но надо переходить в «Зенит».

– То есть на переходе в «Зенит» настоял агент?

– У нас состоялся разговор с Игорем Корнеевым, тогда он был спортивным директором «Зенита». Он говорил: «Ты сейчас заиграешь, а потом мы тебя продадим в Англию, условно, за 35 млн». Так что переход в «Зенит» воспринимался как ступенька к Европе.

Очень хотел там играть, потому что смотрел на Павлюченко, Погребняка, которые играли в Англии. Думал, «Зенит» для меня будет трамплином туда, но так не получилось.

– Я раньше слышал, что вы не хотели переходить в «Зенит».

– Но на тот момент так сложились обстоятельства. Я забил четыре мяча всего и понимал как-то внутренне, что мне надо делать шаг вперeд. Получаю такое предложение. «Рубин» в свою очередь не против того, чтобы заработать на мне деньги и продать меня.

Во время переговоров я очень долго думал над переходом – все же в новую команду идти не так просто. Вариант с «Вольфсбургом» отпал, остался вариант с «Зенитом».

И в какой-то момент я сказал: «Нет, всe, я не перехожу». Мне объяснили, что надо ехать все же, так как уже договорились. Я уже не мог заднюю дать.