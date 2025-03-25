Кафанов назвал российского форварда, который был намного талантливее Дзюбы: «Но Артем смог выжать из себя все»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Артема Дзюбу с другим экс-нападающим «Зенита» и «Ростова».

– Как человек, работавший с Дзюбой в «Ростове», можете объяснить, за счет чего он сделал такую карьеру? И как вам с ним тогда работалось?

– Легко работалось, потому что он после каждой тренировки оставался, когда команда уходила с поля. И вратари у нас оставались. И Артем подходил к нам в штрафную – бил много по воротам, особенно после передач с фланга. Это и нам было нужно, и Дзюбе.

Я вообще считаю, что при всех своих физических и остальных данных он смог выжать из себя максимум того, что может человек выжать.

Я его всегда сравниваю с Сашей Бухаровым. У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50%. А Дзюба смог выжать из себя все.

– По сути, ведь Бухаров раскрылся только в вашей с Бердыевым игровой системе.

– Но опять же это было сложно. К нему искали подход, и это только на короткий период срабатывало. Артем же всегда держал планку.

– Даже с учетом того, что те полгода в «Ростове» у Бердыева и вас были не самыми результативными в плане забитых голов в карьере Дзюбы.

– Да, тогда у него был непростой отрезок, когда он переходил из «Спартака» в «Зенит» и ушел к нам в аренду на полгода. Но дело в том, что, не имея такого таланта, как у Бухарова, Дзюба поставил столько рекордов…

Я их сравниваю потому, что работал в клубе с Артемом только полгода, и он в этот период был рядом с Сашей. Это то, что было на моих глазах.

Два сильных нападающих. Один талантливей другого, но менее талантливый добивается больших успехов. Такое бывает в спорте.