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  • Бухаров: «Бердыев спросил: «Саша, сколько ты весишь?». Мне было стыдно – весы показывали 100 килограммов»

Бухаров: «Бердыев спросил: «Саша, сколько ты весишь?». Мне было стыдно – весы показывали 100 килограммов»

29 июля 2018, 11:50
6

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров рассказал, как набрал 100 килограммов, когда на правах аренды перешел в «Анжи».

«Когда меня отправили в аренду в «Анжи», я был уверен, что карьера закончена. Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал «Анжи» по просьбе Гаджи Гаджиева. В 2009-м точно так же Гаджи Муслимович помогал ему в «Рубине». Я уже совсем себя запустил, с Бердыевым тем летом пообщался всего лишь пару раз.

Первый разговор был о моeм весе. «Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?» – спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов», – сказал Бухаров.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бухаров Александр
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1532854728
На лавочке в " Зените" отъелся, когда бухал хорошо закусывал... ))) А потом удивляется, что мало играл в команде.
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himik2-62
1532854740
вроде и щас почти 100)))
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a-rakhmatov
1532857964
Бухарову двойную нагрузку на сборах, тогда может быть Бердыев реанимирует его как форварда...)))
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DOCTOR PENALTY
1532859919
С таким весом, Саня, тебе лучше в Ак Барс, в хоккей играть.
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val-berezko
1532861573
Бухаров-то в депрессию впадает,то вес лишний. Жалко мужика.
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zigbert
1532943233
Все в твоих руках Саша, с лишним весом надо бороться.
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