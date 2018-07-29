Бухаров: «Бердыев спросил: «Саша, сколько ты весишь?». Мне было стыдно – весы показывали 100 килограммов»

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров рассказал, как набрал 100 килограммов, когда на правах аренды перешел в «Анжи».

«Когда меня отправили в аренду в «Анжи», я был уверен, что карьера закончена. Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал «Анжи» по просьбе Гаджи Гаджиева. В 2009-м точно так же Гаджи Муслимович помогал ему в «Рубине». Я уже совсем себя запустил, с Бердыевым тем летом пообщался всего лишь пару раз.

Первый разговор был о моeм весе. «Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?» – спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов», – сказал Бухаров.