Бухаров может перейти в медиакоманду «Рубина»

Медиакоманда «Рубина» хочет подписать экс-нападающего «Зенита» и сборной России Александра Бухарова.
По информации журналиста Севастиана Терлецкого, клуб заинтересован в 37-летнем футболисте, но договоренностей с ним пока нет.
МФК «Рубин» может принять участие во втором сезоне Медиалиги.
- Бухарову 37 лет. Он не играет с 2019 года.
- Александр выступал за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Анжи».
- МФК «Рубин» – первый в России медиа-футбольный клуб на базе профессионального.
Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого