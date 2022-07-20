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Бухаров может перейти в медиакоманду «Рубина»

Медиакоманда «Рубина» хочет подписать экс-нападающего «Зенита» и сборной России Александра Бухарова.

По информации журналиста Севастиана Терлецкого, клуб заинтересован в 37-летнем футболисте, но договоренностей с ним пока нет.

МФК «Рубин» может принять участие во втором сезоне Медиалиги.

  • Бухарову 37 лет. Он не играет с 2019 года.
  • Александр выступал за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Анжи».
  • МФК «Рубин» – первый в России медиа-футбольный клуб на базе профессионального.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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