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  • Бухаров: «Был готов купить фанатам «Зенита» абонементы – лишь бы они замолчали»

Бухаров: «Был готов купить фанатам «Зенита» абонементы – лишь бы они замолчали»

29 июля 2018, 13:43
5

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров рассказал о времени, проведенном в «Зените». Фанаты команды не приняли форварда.

«Трибуны стали давить ещe больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как ещe-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Я им куплю, пусть только они замолчат».

Это была самая настоящая безнадeга. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного – окончания контракта с «Зенитом». Думал, что сразу настанет облегчение», – сказал Бухаров.

Игрок выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2014 годы.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бухаров Александр
Комментарии (5)
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SPACE TRUCKIN
1532864010
так не ты один в таком положении...многие велись на шальное бабло и терялись как игроки...
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VK1967
1532872522
Бухаров хороший футболист и сильный боец.Я за Ростов, и благодарен Бухарову за игру в моей команде. А Зенит это клуб - убийца игроков и даже команд.
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ivanthebest
1532890018
А что мешало-то уйти в другой клуб, зачем дожидаться окончания контракта, когда есть трансферы? Ах да, как же я забыл) Наверняка деньги платили хорошие, что хотелось дождаться окончания контракта и не делать ничего до этого...
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zigbert
1532945049
Тут надо выбирать одно ,или деньги без участия в игре ,или карьера футболиста.
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