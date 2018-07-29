Бухаров: «Был готов купить фанатам «Зенита» абонементы – лишь бы они замолчали»

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров рассказал о времени, проведенном в «Зените». Фанаты команды не приняли форварда.

«Трибуны стали давить ещe больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как ещe-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Я им куплю, пусть только они замолчат».

Это была самая настоящая безнадeга. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного – окончания контракта с «Зенитом». Думал, что сразу настанет облегчение», – сказал Бухаров.

Игрок выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2014 годы.