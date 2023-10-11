Экс-форвард «Зенита» поставил цель тренировать сборную России и «Рубин»

Бывший игрок «Зенита» Александр Бухаров собирается стать топ-тренером в России и получить приглашение в сборную.

– Вы не так давно стали тренером академии «Рубина». Как вы осознали, что тренировать – это ваше?

– Я попробовал поработать с детьми и сразу понял, что это кайф. Получаю от этого огромное удовольствие. От осознания того, что могу помочь футболистам прогрессировать.

У меня есть огромный опыт: как негативный, так и позитивный. Многому могу научить. Вообще, работа с детьми – это дорога с обратным движением. Я что-то отдаю, но и что-то получаю, набираюсь опыта. Но самое главное – мне это нравится.

– Само обучение на тренера легко дается?

– Мне очень легко далось. Единственное, как говорил Мостовой, слова я некоторые не понимал на занятиях, но привык к ним. Просто изначально привычные вещи как-то обозначались по-другому.

– В мировом футболе чьи идеи вам больше всего импонируют?

– Сейчас смотрю в основном за Де Дзерби и его «Брайтоном». Мне импонирует контроль мяча. Сам хочу, чтобы моя команда в будущем владела мячом, создавала моменты, играла в три нападающих. Показывала зрелищный футбол. Я не люблю схему в пять защитников, закрываться.

– Вы говорили, что у вас есть амбициозная цель через пять лет тренировать сборную России. Думаете, это правда возможно?

– А почему нет? Раз поставил себе такую цель. Я трезво смотрел на вещи. Я же не написал: «Завтра я должен возглавить сборную» (смеeтся).

Просто обозначил для себя цель, расписал какие-то шаги для этого: что мне нужно сделать, чтобы добраться до конечной точки.

Для начала необходимо получить лицензию Б, я еe получил. Дальше – больше. Можно же изменить сроки, думаю. Самое главное – я к этой цели иду и верю, что ее достигну.

– «Рубин» тоже хочется в будущем тренировать?

– Да. Стать главным тренером в «Рубине» – это одна из подцелей на моем пути.