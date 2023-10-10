Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Бывший игрок сборной России Бухаров признался, что провел полтора года в рехабе из-за зависимости

    Бывший игрок сборной России Бухаров признался, что провел полтора года в рехабе из-за зависимости

    Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров признался, что увлекался азартными играми. Также у него были проблемы с алкоголем. Из-за этого футболист провел полтора года в реабилитационном центре для зависимых.

    – Когда вообще вы начали увлекаться азартными играми?

    – С восьми лет. В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку. Потом признался, когда начал уже хорошо зарабатывать: «Мам, я у тебя всю жизнь деньги крал». Она не поверила.

    – Вы говорили, что три года потратили, чтобы решить эту проблему. Провели полтора года в рехабе. Помогло?

    – Да. Без этого я бы не смог. Вообще, если взять статистику, только у трех или пяти зависимых людей из ста получается избавиться от проблемы. У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог.

    – Как выглядит стандартный день в рехабе?

    – Как в армии, наверное. Плюс ты работаешь над собой, над своими чувствами. В основном много пишешь, прорабатываешь все.

    – У вас сейчас совсем нет тяги к азартным играм?

    – Абсолютно нет. Я не играю, не употребляю алкоголь, хотя с алкоголем у меня тоже проблемы были. Сейчас я полностью свободен. Для этого нужно определенные мероприятия проводить. О них не будем говорить. Но сейчас играть абсолютно нет желания. Единственное, могу в шахматы поиграть или в Counter-Strike.

    – Тем не менее вы упоминали, что болезнь невозможно излечить полностью.

    – Да. Нужно работать над собой, чтобы она не прогрессировала. Я в любой момент могу сорваться и опять прийти к прошлому образу жизни. Не хочу этого, там очень страшно. Делаю все, чтобы не возвращаться туда. Тренировать – это один из способов получать те чувства, которые мне необходимы. Зависимость – это болезнь чувств в первую очередь. Мне необходимо получать чувства, тренировки помогают их восполнить.

    – Каким видите себя через год?

    – На все воля Бога. Я начал верить в Бога в последнее время и не загадываю, что будет впереди, живу сегодняшним днем.

    Новости по теме
    Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»
    Экс-форвард «Зенита» поставил цель тренировать сборную России и «Рубин» 1
    Бухаров: «Бердыев в «Ростове» сразу сказал, что будем играть в ЛЧ – быстро сдержал слово» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2023 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+