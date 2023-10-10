Бывший игрок сборной России Бухаров признался, что провел полтора года в рехабе из-за зависимости

Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Бухаров признался, что увлекался азартными играми. Также у него были проблемы с алкоголем. Из-за этого футболист провел полтора года в реабилитационном центре для зависимых.

– Когда вообще вы начали увлекаться азартными играми?

– С восьми лет. В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку. Потом признался, когда начал уже хорошо зарабатывать: «Мам, я у тебя всю жизнь деньги крал». Она не поверила.

– Вы говорили, что три года потратили, чтобы решить эту проблему. Провели полтора года в рехабе. Помогло?

– Да. Без этого я бы не смог. Вообще, если взять статистику, только у трех или пяти зависимых людей из ста получается избавиться от проблемы. У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог.

– Как выглядит стандартный день в рехабе?

– Как в армии, наверное. Плюс ты работаешь над собой, над своими чувствами. В основном много пишешь, прорабатываешь все.

– У вас сейчас совсем нет тяги к азартным играм?

– Абсолютно нет. Я не играю, не употребляю алкоголь, хотя с алкоголем у меня тоже проблемы были. Сейчас я полностью свободен. Для этого нужно определенные мероприятия проводить. О них не будем говорить. Но сейчас играть абсолютно нет желания. Единственное, могу в шахматы поиграть или в Counter-Strike.

– Тем не менее вы упоминали, что болезнь невозможно излечить полностью.

– Да. Нужно работать над собой, чтобы она не прогрессировала. Я в любой момент могу сорваться и опять прийти к прошлому образу жизни. Не хочу этого, там очень страшно. Делаю все, чтобы не возвращаться туда. Тренировать – это один из способов получать те чувства, которые мне необходимы. Зависимость – это болезнь чувств в первую очередь. Мне необходимо получать чувства, тренировки помогают их восполнить.

– Каким видите себя через год?

– На все воля Бога. Я начал верить в Бога в последнее время и не загадываю, что будет впереди, живу сегодняшним днем.