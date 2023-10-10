Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Бухаров назвал известного футболиста, с которым ему запретил общаться Бердыев

    Бухаров назвал известного футболиста, с которым ему запретил общаться Бердыев

    Бывший форвард сборной России Александр Бухаров заявил, что Курбан Бердыев запрещал ему общаться с Артемом Дзюбой. Это произошло в 2017-м году.

    – В 2017-м Черчесов возвращает вас в сборную. Какие эмоции тогда испытали?

    – Я этого очень хотел. В то же время понимал, что это очень большая ответственность незадолго до чемпионата мира. Страх был.

    Но случались и забавные моменты. Вот Бердыев мне перед вызовом говорит: «Так, с Дзюбой не разговаривай». А мы всегда с Артемом в пас играли на разминках. Он что-то мне раз сказал, два, а я не отвечаю. И он спрашивает: «Тебе что, Бекиич, что ли, сказал со мной не разговаривать?». А я все равно молчу. Как партизан (смеется).

    Наверное, Бердыев имел в виду, чтобы я не отвлекался, был сконцентрированным. Очень же важно, чтобы не отвлекал никто.

    Новости по теме
    Бывший игрок сборной России Бухаров признался, что провел полтора года в рехабе из-за зависимости
    «Рубин» объявил о назначении Бухарова тренером академии 2
    Бухаров может перейти в медиакоманду «Рубина» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+