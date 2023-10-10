Бухаров назвал известного футболиста, с которым ему запретил общаться Бердыев

Бывший форвард сборной России Александр Бухаров заявил, что Курбан Бердыев запрещал ему общаться с Артемом Дзюбой. Это произошло в 2017-м году.

– В 2017-м Черчесов возвращает вас в сборную. Какие эмоции тогда испытали?

– Я этого очень хотел. В то же время понимал, что это очень большая ответственность незадолго до чемпионата мира. Страх был.

Но случались и забавные моменты. Вот Бердыев мне перед вызовом говорит: «Так, с Дзюбой не разговаривай». А мы всегда с Артемом в пас играли на разминках. Он что-то мне раз сказал, два, а я не отвечаю. И он спрашивает: «Тебе что, Бекиич, что ли, сказал со мной не разговаривать?». А я все равно молчу. Как партизан (смеется).

Наверное, Бердыев имел в виду, чтобы я не отвлекался, был сконцентрированным. Очень же важно, чтобы не отвлекал никто.

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